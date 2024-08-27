酷熱天氣｜今日市區最高34度 新界再高一兩度 局部地區有驟雨
撰文：蕭通
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華南沿岸風勢微弱，天色大致良好。天文台預測，本港今日（27日）大致天晴。早上最低氣溫約28度。日間酷熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。天文台展望，明日（28日）仍然酷熱，日間稍後至星期四（29日）有幾陣驟雨及雷暴。隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
酷熱天氣警告已於8月24日上午10時45分發出。天文台昨午4時20分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。
▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼
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颱風珊珊漸增強 未來一兩日移向日本西部
天文台表示，廣東地區今明兩日持續酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。受高空擾動影響，本周中期華南沿岸有幾陣驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周後期至下周初廣東沿岸天氣炎熱，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨。此外，熱帶氣旋珊珊會在未來一兩日大致移向日本西部一帶。
在上午5時，颱風珊珊集結在鹿兒島以南約400公里，預料向西北緩慢移動，橫過日本以南海域並逐漸增強。
▼天文台九天天氣預報▼
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未來兩天有雷暴 至下周二均有驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日（28日）酷熱最高34度，部份時間有陽光及，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。周四（29日）有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，最高氣溫回落至32度。
周五（30日）至下周三（9月4日）均短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨。當中除下周一（9月2日）及下周二（9月3日）酷熱達33度，其餘各日均最高32度。
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