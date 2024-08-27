遊日注意｜珊珊升級強颱風　天文台料周四起襲熊本　再橫掃京阪神

【打風／遊日／颱風／強颱風／鹿兒島／返鄉下】熱帶氣旋珊珊今日（27日）早上升級為強颱風，料仍有不少港人趁暑假結束前遊日本，本港天文台將於本周四（29日）稍後時間先襲九州熊本縣，其後再向東北移動掠過四國北部，因此阿蘇、大分、廣島、松山、岡山、姬路、神戶、大阪、京都、名古屋都會在其後兩日（30至31日）受影響。



本港方面，天文台預測明日（28日）氣溫最高34度，天氣仍然酷熱，惟受高空擾動影響，未來一兩日華南沿岸驟雨較多，並有幾陣狂風雷暴。暑假即將結束，天文台預計開學日（9月2日）氣溫為28至33度，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。



截至正午12時，強颱風珊珊集結在鹿兒島以南約360公里。（天文台圖片）

珊珊周四上午靠近熊本縣

天文台表示，截至正午12時，強颱風珊珊集結在鹿兒島以南約360公里，中心附近最高持續風速為每小時165公里，預料向西北緩慢移動，靠近日本九州。

路徑圖顯示，珊珊將於周四（29日）上午8時靠近熊本縣，毗鄰鹿兒島市，其後數日陸續橫越四國北部及本州，直至周六（31日）上午8時，將以強烈熱帶風暴的級別，先掠過京都市，再靠近名古屋市。

8月27日，強颱風珊珊衛星圖，風眼相比昨日已變得非常清晰。（Tropical Tidbits網頁圖片）

天文台9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日仍然酷熱 未來一兩日幾陣狂風雷暴

至於香港方面，截至中午12時40分，天文台錄得氣溫32.3度，紫外線指數為甚高，酷熱天氣警告現正生效。天文台指，今日大致天晴，正午時份多處地區的氣溫上升至約33度，下午酷熱，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩西至西南風。

天文台並預計廣東地區明日仍然酷熱，受高空擾動影響，未來一兩日（28日及29日）華南沿岸驟雨較多，並有幾陣狂風雷暴。但隨着高空擾動遠離，本周後期該區驟雨減少。

此外，一道廣闊低壓槽在周末至下周中期，為南海中北部帶來驟雨，同時高空反氣旋會逐漸增強，為中國東南部帶來酷熱的天氣。

9月2日開學日，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。（資料圖片）

開學日部份時間有陽光 有一兩陣驟雨

暑假即將結束，中小幼學生將在下周一（9月2日）回歸校園。天文台9日天氣預報顯示，當日氣溫為28至33度，濕度為65%至95%，吹東南風2至3級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。