颱風珊珊步步進逼日本或登陸2、3次　遊日須特別注意3地天氣報告

颱風珊珊（英語：Typhoon Shanshan；（日語：サンサン）或對日本構成相當大的威脅。天氣預報顯示，它將撲挾着狂風暴雨，從南到北橫掃整個日本。有分析認為，它的路徑和2018年9月「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。



其移動路經不斷往西調整，導致預測登陸點也一改再改。最新預報顯示，它是可能先在九州登陸，再從四國、本州，第二度、第三度登陸。

台氣象專家吳德榮在「三立準氣象・老大洩天機」專欄稱，它已出現清晰的風眼。

圖為香港天文台2024年8月26日在網站發布的路徑概率預報。（香港天文台）

他引述多國官方路徑預測圖指出，「珊珊」在日本九州南方海面受太平洋高壓的導引，向西北西移動，並逐漸轉北。它會在明、後天再逐漸轉向東北方，來一個大迴轉。它在登陸九州前達最強，之後受地形破壞、逐漸減弱。

他引述各國官方預測圖分析，「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機會。它或將先登陸九州、四國或本州。他說它登陸確切地點及時間仍在調整中。

日本氣象廳官員稱，因「珊珊」的預報圓非常大，所以很難預測它登陸的位置。

日本氣象廳2024年8月27日在網站更新「珊珊」移動路徑最新預測。（日本氣象廳）

台氣象署則預測它28日日間有機會在九州登陸，27日日本天氣受颱風外圍環流影響，便會出現降雨的情況。由於它的速度變慢，路徑又是往東北轉向掃過日本大部份陸地，風雨顯然可能持續到週末。

署方提醒未來數天前往日本旅遊的人，一定要特別留意天氣預報與客機航班資訊等。

「珊珊」受高壓影響移動緩慢，預測登陸地點不斷更改。當局23日預測的是東京，翌日變成靜岡，25日改成四國，目前則預測最有可能的地點是九州地區，路線不斷的向西偏移。此外由於持續往西移動，原本可能多次登陸的預測，也被改為不排除「不登陸」。

颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸。（Reuters）

有分析認為，颱風珊珊路徑和2018年9月的「飛燕」相似，或會帶來嚴重的災情。圖為颱風飛燕2018年9月4日於日本南部登陸，導致關西國際機場出現大規模水浸。除了關西機場外，阪神臨海地區亦受飛燕影響。相中兵庫縣西宮市的一部吊臂在「飛燕」吹襲期間折斷。（Reuters）

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