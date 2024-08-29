天氣｜今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 下午炎熱最高32度
撰文：蕭通
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與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東及其沿岸地區。天文台預測，本港今日（29日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹微風。 天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。
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珊珊緩慢靠近日本九州 隨後移向日本四國
天文台表示，與高空擾動相關的驟雨及雷暴會在今日影響華南。隨著高空擾動遠離，明日（30日）驟雨減少。而一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來驟雨，同時高空反氣旋會逐漸增強並為中國東南部帶來酷熱的天氣。
此外，熱帶氣旋珊珊會在今日緩慢靠近日本九州，隨後轉向東北移動，移向日本四國一帶，並在該區徘徊。在上午5時，強颱風珊珊集結在鹿兒島以西約50公里，預料向東北偏北緩慢移動，靠近日本九州。
▼天文台九天天氣預報▼
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至下周五均有驟雨 下周一至三酷熱達33度
根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周日（9月1日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，介乎28至32度。
下周一（9月2日）至下周三（9月4日）短暫或部份時間有陽光、有驟雨，日間酷熱料達33度。下周四（9月5日）及下周五（9月6日）仍有幾陣驟雨，均最高32度。
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