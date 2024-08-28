下周有風？ECMWF預測颱風摩羯南海生成　移向廣東　即睇風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／摩羯】踏入9月，颱風「摩羯」將會生成？歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，下星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，之後會向廣東沿岸方向移動。



有經常分享天氣消息的內地博主引述ECMWF數據指出，這熱帶氣旋或會發展成今年11號颱風「摩羯」，過後會增強，「趨勢是指向我國華南」。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。而參考美國全球預報系統GFS，下星期南海暫未見有熱帶氣旋生成。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，下星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，之後會向廣東沿岸方向移動。（ECMWF／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，下星期二至三（9月3至9月4日）南海會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後會向廣東沿岸方向移動。ECMWF目前預測只到下星期五（9月6日），之後路徑未明。

內地天氣博主：颱風摩羯將增強 或移向華南

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指出，菲律賓東部、南海都有新颱風增強迹象，預計下星期三（9月4日）南海可能率先出現，並發展成為今年11號颱風「摩羯」。

內地博主「環球科學貓」引述ECMWF數據指出，菲律賓東部、南海都有新颱風增強迹象，預計下星期三（9月4日）南海可能率先出現，並發展成為今年11號颱風「摩羯」。（網上圖片）

博主續說，「摩羯」過後會增強，「趨勢是指向我國華南」；菲律賓東部低壓活動則變化不大，一直保持活動，但提醒「也有概率起來」。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。而參考美國全球預報系統GFS，下星期南海暫未見有熱帶氣旋生成。

參考美國全球預報系統GFS，下星期南海暫未見有熱帶氣旋生成。（GFS／Windy.com）

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天文台預測未來九天有陣雨

根據天文台九天天氣預報，未來九天都可能有幾陣驟雨，大家出門要留意天氣變化了。