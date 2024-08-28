遊日注意｜超強颱風珊珊橫掃西日本　一文看清受影響航班

正在及將會遊日市民注意，超強颱風「珊珊」中心附近最高持續風速已增強至每小時185公里，與2018年9月中「山竹」殺到香港時相若；「珊珊」現正逼近日本九州西面近海，據香港天文台預測，今明（28及29日）兩日會緩慢靠近九州，並進入鹿兒島市100公里範圍，料明日下半減弱成強颱風，在長崎、熊本一帶登陸；之後進一步減弱，東移至四國地區愛嬡縣及高知縣，再「風」迴路轉突然北上香川縣及京阪神以西的「中國地區」岡山縣等地。



日本氣象廳料會引發數十年一遇大規模災害，已向鹿兒島縣和宮崎縣共數十萬人發避難指示。香港明日（29日）也有數班飛往九州地區航班取消。



《香港01》整合天文台資訊、航空公司公布，一文看清「珊珊」對來往香港及日本的航班



圖為2024年8月27日，颱風珊珊逼近日本西南部的宮崎，沿岸可見巨浪。（Kyodo/viaREUTERS）

翻查資料，「珊珊」是由香港天文台提供的熱帶氣旋名字，是香港頗普遍的少女暱稱，同時紀念本港首面奧運金牌得主、有「風之后」之稱的滑浪風帆選手李麗珊。過去曾有4次颱風或熱帶風暴被命名為「珊珊」，對上一次是2018年，當時主要影響美國北馬里亞納群島及日本關東地區。

天文台表示，超強颱風「珊珊」今晚8時集結在日本九州鹿兒島之西南偏南約140公里，預料向北緩慢移動，靠近日本九州。據天文台預測，「珊珊」明日將登陸九州西面的熊本市一帶，之後慢慢減弱東移至四國地區，再突然「北上」本州西面中國地區的岡山縣一帶。

8月28日

主要受影響：鹿兒島一帶的九州地區

超強颱風「珊珊」現時在鹿兒島之西南方，中心附近最高持續風速每小時185公里，已在當地造成傷亡。日本氣象廳向鹿兒島縣發布最高級別的緊急警報，預料可能出現數十年一遇的大規模災害，並同時向鹿兒島和宮崎縣發布大雨特別警報。

國泰取消8月29日兩班航班。(資料圖片)

8月29日

主要受影響：九州地區

香港天文台料「珊珊」進一步靠近日本九州，預計下午會減弱成強颱風，中心附近最高持續風速仍高達每小時165公里，並登陸熊本縣、長崎縣一帶，並以東北偏東方向移向九州中部。

香港航班影響

國泰航空取消以下航班：

CX588香港往福岡

CX589福岡往香港

香港航空預料以下航班或受影響，豁免乘客更改航班之費用：

HX686香港往熊本

HX687熊本往香港

8月30日

主要受影響：九州、四國愛媛縣一帶

據天文台預料，「珊珊」將於8月30日進一步減弱成颱風，中心附近最高持續風速達每小時120公里，下午會到達九州大分縣，並越過海域，登陸愛媛縣，繼續向東面陸地移動。

香港航班影響：

暫未有公布

8月31日

主要受影響：四國地區

天文台預測，「珊珊」8月31日減弱至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里，下午集結在高知縣對出海域，之後會改變路徑，由原來東移變成北移，繼續影響四國、尤其高知縣一帶。

香港航班影響：

暫未有公布

天文台料「珊珊」9月1日影響岡山縣一帶，圖為岡山城。（資料圖片）

9月1日

主要受影響：四國地區、中國地區、關西地區

天文台料「珊珊」於9月1日減弱成熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時75公里，並再次登陸四國島，沿北面移動，越過瀨戶內海直達岡山縣，東北偏東方向靠近關西地區。

香港航班影響：

暫未有公布

今年第10號颱風「珊珊」持續朝日本行進，未來可能登陸九州，目前已在九州南部、四國及太平洋沿岸地區帶來豪雨。（YouTube@ANNnewsCH）

9月2日

主要受影響：中國地區、關西地區

天文台料「珊珊」中心附近最高持續風速減弱至每小時65公里，並已離開日本陸地，在京都府北部掠過。

香港航班影響：

暫未有公布