遊日注意｜天文台指珊珊今橫過九州並稍為減弱　隨後移向四國一帶

天文台指，在正午十二時，颱風珊珊集結在鹿兒島以北約130公里，預料向東北緩慢移動，橫過日本九州。預料珊珊會今日橫過日本九州並稍為減弱，隨後移向日本四國一帶，於該區徘徊。



廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。同時，與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東西部及南海北部。下午酷熱及部分時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏東風。明日日間酷熱。周末期間短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。



天文台預料熱帶氣旋珊珊今日橫過日本九州並稍為減弱，隨後移向四國於該區徘徊。。(天文台網頁截圖)

天文台於下午2時50分錄得本港各區氣温(天文台網頁截圖)

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高空反氣旋未來兩三日漸增強 天氣晴朗酷熱

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日逐漸增強並為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。同時，受廣闊低壓槽影響，南海北部及華南沿岸有幾陣驟雨。廣東地區下周初風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。預料廣闊低壓槽會在下周中後期為西北太平洋至南海中北部帶來不穩定天氣。

此外，珊珊會在今日橫過日本九州並稍為減弱，隨後移向日本四國一帶，於該區徘徊。在上午5時，強颱風珊珊集結在鹿兒島以西約50公里，預料向東北偏北緩慢移動，靠近日本九州。正午十二時，颱風珊珊集結在鹿兒島以北約130公里，預料向東北緩慢移動，橫過日本九州。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月29日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明天短暫時間有陽光有驟雨 下周一至三酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至下周日（9月1日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，介乎28至32度。

下周一（9月2日）至下周三（9月4日）短暫或部份時間有陽光、有驟雨，日間酷熱料達33度。下周四（9月5日）及下周五（9月6日）仍有幾陣驟雨，均最高32度。