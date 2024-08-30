酷熱天氣｜今日市區達33度　新界再高一兩度　初時局部地區有雷暴

酷熱天氣警告已於周四（29日）上午11時15分發出，目前維持生效。天文台今日（30日）指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時華南沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。



天文台展望，周末期間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。下周初至中期日間天氣酷熱，局部地區有驟雨。



圖為截至8月30日清晨6時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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珊珊減弱為強烈熱帶風暴 料今日橫過日本九州

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日逐漸增強並為中國東南部帶來大致晴朗的天氣。同時，受廣闊低壓槽影響，南海北部及華南沿岸有幾陣驟雨。廣東地區下周初風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。預料廣闊低壓槽會在下周中後期為西北太平洋至南海中北部帶來不穩定天氣。

此外，熱帶氣旋珊珊會在今日橫過日本九州，移向日本四國一帶，隨後在該區徘徊。在上午5時，熱帶風暴珊珊集結在鹿兒島之東北偏北約210公里，預料向東緩慢移動。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月30日清晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周六均有驟雨 周日至周三酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度。下周日（9月1日）至下周三（9月4日） 均酷熱達33度，短暫或部份時間有陽光、有驟雨。下周四（9月5日）至下周六（9月7日）均有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，最高32度。

運輸署於6時23分表示， 由於水管爆裂，薄扶林道（來回方向）近薄扶林水塘道的部份行車線現已封閉。