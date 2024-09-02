打風摩羯｜天文台調高預測變強颱風　梁榮武分析三大因素增強

熱帶氣旋「摩羯」逐漸移近本港，天文台原本預測，「摩羯」本周五（6日）晚以強烈熱帶風暴級別，接近香港以南400公里，不過，天文台昨晚作出修訂，將「摩羯」調高至颱風級別，並會增強至強颱風。



前天文台助理台長梁榮武分析，「摩羯」增強主因有三，分別是海水溫度上升、南半球氣流捲入、以及高空風切變不顯著。適逢暴雨襲港一周年，梁榮武認為，要待「摩羯」靠近才能知道確實影響，若然按天文台目前預測路徑，「摩羯」只是剛剛「擦過」香港400公里，直指距離「相當之遠」，料不會為香港帶來很大的雨勢及風勢。



天文台預測，熱帶氣旋「摩羯」本周五（6日）晚上接近香港以南400公里時，已增強至強颱風。（天文台）

天文台預測本周二下午至晚上期間，發出一號風球。前天文台助理台長梁榮武表示，一般而言，影響熱帶氣旋強度因素主要有三個，其一是海水溫度，因熱帶氣旋的能量也是靠海水蒸發而來，他估計目前南中國海、太平洋的海水溫度高，料溫度可能達攝氏30度或以上，溫度高也代表能量多，有利熱帶氣旋增強。

過去兩三個月沒打風 海水較熱

他續補充，過去兩三個月沒打風，海水溫度沒有因為打風時，海底的海水捲起令水溫下降，「剛才已經說過海水還是很熱，因為沒有颱風影響的關係，這陣子水仍然保持一個熱、即是高溫的狀態。」

前天文台助理台長梁榮武表示，一般而言，影響熱帶氣旋強度因素主要有三個，包括海水溫度、南半球氣流有否捲入、以及高空風切變的情況。（資料圖片）

氣流捲入熱帶氣旋有利發展

另一個影響熱帶氣旋強度的因素是空氣流動，梁榮武指現時已有很多分析指出，很多在南半球印度洋、太平洋的氣流捲入現時的熱帶氣旋，因為這些氣流經過很長的海域，水份充足，加上與原本在北半球的氣流匯合會產生渦旋，也有利熱帶氣旋發展。

高空風切變不顯著

他又提到，第三個因素與高空風切變有關，高空風切變意指高空低層與高層的風速不一，當這種情況出現，將不利熱帶氣旋增強，然而，現時各地氣象預測均指熱帶氣旋會持續增強，料高空風切變的情況不顯著，「如果天文台或者其它世界各地的中心預測它（摩羯）會增強的話，就是說風切變應該不大了。」

2023年9月8日，颱風「海葵」雖未直接對本港造成破壞，其殘餘相關的低壓槽卻帶來「世紀暴雨」，本港多區出現嚴重水浸。工作人員在龍翔道疏通雨水渠，形成小旋渦。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「即頂多是三號風球」

回顧一年前的9月，香港屢受極端天氣影響，在9月1日至2日受超強颱風蘇拉吹襲，至9月7日至8日，又受廣東沿岸與海葵殘餘相關的低壓槽影響，有大雨及狂風雷暴。問到估計今次摩羯會否帶來類似情況，梁榮武指，現時的熱帶氣旋路徑預測仍有誤差，要待其靠近香港才知道對港的影響。

不過，他說若然按天文台目前預測的路徑，摩羯只是剛剛進入香港400公里的範圍，「這個相當之遠，在這麼遠的距離之下，應該一般都不會有太大的大雨。」他又補充，據天文台的九天天氣預報，周五的風力最多也只有5至6級、離岸7級，「即頂多是三號風球。」

天文台9月2日早11時半更新九天天氣預報，調升香港周五及周六（6及7日）風力，離岸及高地達7級。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼

