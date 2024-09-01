打風摩羯｜天文台調高預測料升級颱風　內地澳門預測更「進取」

位於菲律賓附近的低壓區今日（1日）下午增強為熱帶低氣壓，晚上命名為「摩羯」（山羊座），中心附近最高持續風速增至每小時55公里。



天文台料摩羯會在本周五（6日）在香港以南約250公里掠過，下午4時許首發的預測移動路徑圖顯示，摩羯進入南中國海北部後會持續增強，升級至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時110公里。不過內地中央氣象台及澳門氣象局較「進取」，下午發表的預測已料不止達颱風級數，更會增強至強颱風。



天文台晚上10時更新預測，全面提高摩羯威力級數，料周四（5日）升級至颱風，到周五中心附近最高持續風速增至時速145公里，也十分接近強颱風水平（中心附近最高持續風速增至時速150公里或以上）。



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料周二晚上進香港800公里警戒範圍 原料周五僅屬強烈熱帶風暴

天文台預料熱帶氣旋摩羯會在未來一兩日移向呂宋，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。在晚上8時， 摩羯集結在香港東南約1,450公里，以時速約18公里向西北移動，移向呂宋一帶。

天文台下午約4時發表的預測移動路徑圖，則採用「較大機會進入南海北部」這個預測結果。路徑圖顯示，摩羯增強較慢，在未來兩三日維持熱帶低氣壓級別，向東北偏北移動，料周二（3日）上午掠過呂宋北端，然後90度「拗腰」向西，下午進入香港東南面800公里警戒範圍的南中國海北部，其時仍為熱帶低氣壓。

天文台預測摩羯在進入南中國海北部後急速增強，周三（4日）下午升級熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至時速75公里；到周四（5日）下午再強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至時速90公里，並逐步移至香港東南400公里；天文台料周五（6日）下午2時逼近香港以南約250公里，中心附近最高持續風速增至時速110公里，其時仍為強烈熱帶風暴。

天文台改預測 周四升級颱風 周五中心風力接近強颱風

不過到晚上約10時，天文台對摩羯的預測作出較大修訂。預測周一晚（2日）升級熱帶風暴；到周三（4日）晚上集結在香港東南約600公里處，已增強至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至時速90公里，比下午的預測提早超過半日升級強烈熱帶風暴。

最新預測更顯示，摩羯周四（5日）晚上中心附近最高持續風速增至時速120公里，升級颱風；到周五(6日）晚上料在港正南約250公里掠過，中心附近最高持續風速增至時速145公里，比強颱風級（時速150公里或以上）稍低。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

路徑圖暫只有至周五的預測結果。按此預測，摩羯將會「西登」，加上會在香港以南約250公里近距離掠過，對港威脅不小。

▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼



中央氣象台及澳門氣象局均早預測會達強颱風級

不過內地中央氣象台下午發表的預測移動路徑圖，已預測摩羯周一下午增強至熱帶風暴，到周三凌晨升級強烈熱帶風暴，周四中午後增強至颱風，周五下午進一步升至強颱風。澳門氣象局發表的預測與中央氣象台相若，也是料周五達強颱風。

天文台9月1日晚上9時50分半更新九天天氣預報，料周四至周六離岸及高地間中6級。（天文台圖片)

天文台晚上9時50分半更新九天天氣預報，與下午4時半的預報相若，預測周四至周六吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中達6級，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。6級及7級為強風，即3號風球風力水平，暫未見預測更高風力。

天文台地球天氣網頁

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月1日電腦預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月1日電腦預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心9月1日電腦預測▼

