打風摩羯｜天文台再改預測料達強颱風　周五凌晨殺入本港400公里

位於菲律賓附近的熱帶氣旋「摩羯」來勢洶洶，昨晚（1日）11時由熱帶低氣壓增強至熱帶風暴，一日內第二度「升呢」，今日凌晨2時中心附近最高持續風速已升至每小時75公里。



天文台再修訂預測，料摩羯周二晚（3日)以強烈熱帶風暴級別，經台灣至菲律賓呂宋島之間的巴士海峽進入香港東南800公里範圍，後轉向西移動並增強為颱風，到周五(6日)凌晨接近香港以南400公里時，再增強至強颱風，並採取西北方向移動，更加靠近珠江口和香港一帶，料周六（7日)凌晨在香港西南約250公里掠過，其時中心附近最高持續風速比今日凌晨翻倍有多，達到每小時165公里。



天文台9月2日凌晨更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

天文台預料摩羯會在今明兩日（2及3日）移向菲律賓呂宋北部一帶，維持昨日預測指「隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶」。

在今日清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以東約220公里，距離香港東南約1,290公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向呂宋北部一帶。

熱帶氣旋「摩羯」的組織在9月1日晚上開始較明顯。(Tropical Tidbits圖片）

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一日內兩度增強 比天文台修訂預測早一日升級熱帶風暴

摩羯昨晚11時中心附近最高持續風速增至時速65公里，升級熱帶風暴，是一日內由低壓區增強至熱帶低氣壓後，第二度升級，比天文台昨晚修訂預測今晚才增強至熱帶風暴，提早一日升級。

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



中心附近風力料達時速165公里 周六凌晨港西南約250公里掠過

天文台也修訂對摩羯的整體預測，料周二（3日）凌晨增強至強烈熱帶風暴，在晚上進入香港東南800公里警戒範圍，其後向西移動並續增強至颱風級。

到周四（5日)凌晨，升級為颱風的摩羯，中心附近最高持續風速增至時速140公里，在向西移動時仍在增強。

在周五(6日）凌晨移至香港以南約400公里時，天文台料摩羯增強至強颱風級別，中心附近最高持續風速增至時速165公里，之後維持此風力，向西北移動，進一步移近珠江口，天文台料周六（7日）凌晨在香港西南約250公里掠過。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

天文台的預測暫只至周六凌晨，其後路徑及風力有待公布。

中央氣象台及澳門氣象局均早預測會達強颱風級

不過內地中央氣象台下午發表的預測移動路徑圖，已預測摩羯周一下午增強至熱帶風暴，到周三凌晨升級強烈熱帶風暴，周四中午後增強至颱風，周五下午進一步升至強颱風。澳門氣象局發表的預測與中央氣象台相若，也是料周五達強颱風。

▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼



按天文台預測，摩羯將會「西登」，加上會在香港西南約250公里近距離掠過，對港威脅不小。

天文台9月2日清晨5時更新九天天氣預報，料周四至周六離岸及高地風力間中達6級。（天文台圖片)

天文台今日清晨5時更新九天天氣預報，與昨日下午4時半的預報相若，預測周四至周六吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中達6級，有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。6級及7級為強風，即3號風球風力水平，暫未見預測更高風力。

天文台地球天氣網頁

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月1日下午電腦預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月1日下午電腦預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心9月1日下午電腦預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心9月1日晚上電腦預測▼

