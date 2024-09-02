打風摩羯｜預測或登陸全紅嬋家鄉　天文台調高周五六風力至達7級

熱帶氣旋「摩羯」昨晚（1日）深夜已增強至熱帶風暴，天文台會考慮在明日(3日）下午至晚上發出一號風球。天文台最新熱帶氣旋路徑顯示，摩羯移動路徑會稍為西移至距離本港300公里外掠過，但中心附近最高持續風速會進一步增至時速175公里，進一步增至近超強颱風水平，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，在跳水小天后全紅嬋家鄉湛江至茂名登陸。



天文台也調升香港周五及周六（6及7日）風力，料吹東風或東至東南風5至6級，離岸及高地達7級，即普遍達到3號風球風力，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。



天文台9月2日早上更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

天文台預料熱帶氣旋摩羯會在今明兩日（2及3日）橫過呂宋北部一帶，隨後會進入南海北部，靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，不再指「仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶」。

在中午12時，熱帶風暴摩羯集結在菲律賓首都馬尼拉之東北約210公里，即香港之東南約 1,200公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，移向呂宋北部一帶。

天文台今早9時許預告，會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台9月2日早11時半更新九天天氣預報，調升香港周五及周六（6及7日）風力，離岸及高地達7級。（天文台圖片)

熱帶氣旋「摩羯」的組織在9月1日晚上開始較明顯。(Tropical Tidbits圖片）

▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼



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▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



按天文台預測，摩羯將會「西登」，加上會在香港西南約250公里近距離掠過，對港威脅不小。

天文台地球天氣網頁

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月1日下午電腦預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月1日下午電腦預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心9月1日下午電腦預測▼



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▼歐洲中期天氣預報中心9月1日晚上電腦預測▼

