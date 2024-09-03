打風摩羯｜天文台：一號風球至少維持至明中午 明晚研掛3號風球
撰文：江麗盈
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熱帶氣旋摩羯今早（3日）清晨已進入香港800公里範圍，按照現時預測，料摩羯今日日間仍與本港維持逾600公里距離。天文台下午5時40分發出一號戒備信號，料摩羯在今晚至明早（4日）仍與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號至少會維持至明日正午12時。隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號，並會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號
天文台：摩羯未來兩三日橫過南海北部 本周後期風力增強
天文台在9月3日清晨6時表示，熱帶氣旋摩羯已進入香港800公里範圍，並於下午5時40分發出一號戒備信號。發出一號戒備信號後，天文台指預料摩羯在今晚至明早仍與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號至少會維持至明日正午12時。
隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，風力會增強，天氣也會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪，天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號，並會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼天文台九天天氣預報▼
▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼
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