颱風摩羯｜天文台掛3號風球　颱風下停課安排及指引一文看清

【颱風摩羯/惡劣天氣停課安排/3號風球/8號風球】新學年開學不久，強颱風摩羯即逼近，香港天文台今晚（4日）6時40份將改發三號強風信號。3號風球或8號風球下，小朋友停課安排為何？上課期間遇黑雨或改掛8號風球又怎樣？睇教育局惡劣天氣停課安排指引一文看清。



天文台9月4日正午12時最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風。（天文台網頁）

一號風球安排：

每當熱帶氣旋襲港，教育局會就天氣情況發出適當公布，決定會否作出停課安排。當天文台發出一號熱帶氣旋警告信號時，除非另行通知，否則所有學校，包括幼稚園在內均應照常上課。

3號風球安排：

若天文台發出三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應停課；除非另行通知，否則其他學校應照常上課；至於天文台發出八號預警／八號或以上熱帶氣旋警告信號時，則所有學校均應停課。

8號風球安排：

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當8號預警/8號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

8號改3號落波安排：早上5時30分留意天氣報告

至於若後來改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校應繼續停課，而除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課。

若三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

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教育局惡劣天氣上課安排：家長為安全可自行決定應否停課

教育局提醒，家長可因應天氣惡劣情況自行決定應否讓子女上學。假如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障其子女安全，家長應讓子女留在家中。為此，學校應向家長重申，對於受惡劣天氣或水浸影響而遲到或由家長決定於當日缺 課的學生，學校會酌情處理，有關學生不會因而受到處分。學校亦可鼓勵家長教導年幼子女處理暴雨帶來的不便，包括提醒他們上學時帶後備鞋襪等。