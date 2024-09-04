颱風摩羯｜3號風球至少至明午12時　明午至晚上可能需發更高信號

摩羯行得慢、升得快！摩羯已增強成強颱風，明日（5日）料再升呢成超強颱風，香港天文台今日（4日）傍晚6時40分改發3號風球。天文台指，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域，本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。

天文台又指，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。



九天天氣預報顯示，香港明日（5日）初時吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級。（天文台網頁）

內地中央氣象台預報圖顯示，摩羯在周五清晨會達超強颱風級別，當時會在香港西南約400公里。（中央氣象台網頁）

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