颱風摩羯｜深水埗舊樓停電居民險送庇護中心　議員偕電力工會搶修

超強颱風摩羯襲港，昨日（5日）在8號東北烈風或暴風信號懸掛期間，深水埗一棟三無大廈突然停電，當區議員聯絡電力工會工程師義務緊急搶修，終深夜恢復供電，否則居民要到南昌社區會堂的臨時庇護中心暫住。



9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

現場是深水埗醫局街144號一棟三無大廈，昨日下午約5時起突然停電，A4聯盟立法會議員梁文廣、民建聯深水埗區議員陳偉明、李詠民趕到現場了解，與深水埗民政事務專員黃昕然研究解決方案，又聯絡中電，最終在勞聯電力工會工程師協助下，找到大廈所需的配件為大廈義務搶修，並提供外置電池讓居民應急使用。

9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

9月5日，超強颱風摩羯襲港，深水埗醫局街144號一棟三無大廈突然停電。（民建聯深水埗區議員陳偉明Facebook相片）

經過搶修，大廈晚上終恢復供電，陳偉明坦言居民面臨八號風球下的窘境，尤其許多住戶為劏房及天台屋，免於撤離至南昌社區會堂的臨時庇護中心。