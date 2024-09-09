天氣｜今最高30度 間中有驟雨及雷暴 未來兩三日酷熱達33度
撰文：蕭通
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高空擾動正為廣東沿岸及南海東北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港地區今日（9日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後驟雨逐漸減少，氣溫介乎27至30度。吹和緩東至東南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。
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天文台表示，高空擾動會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及受一股大陸氣流影響，本周中期華南天色明朗，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海中北部帶來不穩定天氣。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日影響台灣以東海域。
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明日至周四酷熱達33度
根據天文台九天天氣預報，明日（10日）至周四（12日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。周五（13日）至下周日（15日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度。下周一（16日）及下周二（17日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎27至32度。
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