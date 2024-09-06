颱風摩羯｜中心風力時速230公里　天文台：1950年以來南海第二強

超強颱風摩羯吹襲香港及華南沿岸，強度遠超官方氣象機構預測，達至超強颱風級，中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜，與2023年的超強颱風蘇拉並列。



▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民杏花邨海旁感受颱風威力▼



+ 20

熱帶氣旋摩羯生成至登陸移動路徑圖。（天文台圖片)

非常溫暖海水及微弱垂直風切變 摩羯4小時內升三級

天文台科學主任今日下午在網頁「天氣隨筆」撰文《摩羯迅速增強 — 南海風起雲湧》，總結超強颱風摩羯資料。摩羯9月1日於菲律賓以東海面形成，翌日橫過呂宋並進入南海，天文台分別於9月3日及4日先後發出一號戒備信號及三號強風信號。

摩羯9月1日下午由低壓區增強至熱帶氣旋第一級熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速僅每小時45公，9月3日進人南海後，初時結構仍頗為鬆散（圖一），但其後在非常溫暖的海水加上微弱的垂直風切變等有利條件下，摩羯迅速增強，於24小時內由「強烈熱帶風暴」增強為颱風、強颱風至超強颱風，連升三級。9月5日早上，衛星圖像顯示摩羯的風眼清晰可見（圖二）。

投入下投式探空儀測得風力及氣壓 成升級超強颱風關鍵數據

截至9月6日（今日）正午12時，初步分析顯示摩羯中心附近最高持續風速曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜，與2023年的超強颱風蘇拉並列。

天文台在9月5日的正午時分，與政府飛行服務隊攜手合作，利用「下投式探空儀」測量摩羯附近的天氣數據，在其中心附近錄得超過每小時160公里的近地面風速，而探空儀原始數據錄到的最低氣壓為 930.5 百帕斯卡（離海面約31 米），顯示摩羯達超強颱風水平，亦有助分析其風力結構。

隨着摩羯繼續以超強颱風強度靠近廣東沿岸，天文台在9月5日黃昏時分發出八號東北烈風或暴風信號。本港當晚至翌日早上多處吹烈風，高地更間中達暴風程度。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民遊客風中追風▼



+ 14

摩羯的強雨帶亦為本港帶來猛烈陣風，初步數據顯示，中環碼頭於9月5日晚上曾錄得約每小時139公里的陣風，僅次於該站在2018年超強颱風山竹及超強颱風蘇拉襲港期間錄得的紀錄（該站於2005年開始啟用）。