天文台｜微弱東北季候風　未來三天高温33度　本周後期天氣不穩定

天文台指，高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。預測明早最低氣溫約27度。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。展望隨後一兩日天氣酷熱，局部地區有驟雨。本周後期短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



一股微弱東北季候風會在未來兩三日為華南帶來大致良好的天氣，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。預料一股東北季候風會在下周初影響華南。此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日影響東海一帶。



天文台於今日(9日)11時50分發出天氣提示，香港附近雷雨區影響本港。(任葆穎攝)

圖為天文台今日(9日)下午1時45分 發布過去一小時錄得各區雨量情況。(天文台網頁截圖)

圖為天文台於今午11時30分錄得各區氣温。(天文台網頁截圖)

天文台今日(9日)上午11時50分發特別天氣提示、香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。至下午1時5分再提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。下午的驟雨為本港東部多處地區帶來超過20毫米雨量，而港島東區的雨量更超過50毫米。

【13:05】天文台發特別天氣提示，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:50】天文台發特別天氣提示，香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。市民應留意天氣變化。

天文台表示，一股微弱東北季候風會在未來兩三日為華南帶來大致良好的天氣，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。預料一股東北季候風會在下周初影響華南。此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日影響東海一帶。

天文台未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

根據天文台未來九天天氣預測，明日至周四(10日至12日)部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱。氣温介乎27至33度。

周五至下周日、短暫或部分時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣温稍回落至32 度。

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9月17日是中秋節，天文台早前預測，若天氣許可，中秋節前後會見到「超級月亮」，月亮旁邊有肉眼可見的土星。根據天文台今（9日）公布九天天氣預測，中秋節前夕(16日)短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。中秋節當日則大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。今年中秋節能否清晰看見「超級月亮」，似乎有待觀望。

合成相片顯示視覺上月球在近地點（左邊）和平均距離（右邊）的大小。（相片由香港太空館提供）

天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，為方便市民賞月。(天文台網頁截圖)

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