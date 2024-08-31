全紅嬋訪問｜未有機會在港購物買公仔　臨別預祝港人：中秋快樂

國家奧運健兒代表團今日（31日）訪港最後一天，下午將出發往澳門繼續行程。人氣王、國家隊跳水金牌得主全紅嬋下午見傳媒時繼續有活潑回應，被問到有否在港購物時，她笑言：「沒有，因為不準出去」。全紅嬋透露這幾天沒時間買公仔，臨別前又預祝香港人中秋節快樂，下文將詳細列出記者會中的妙問妙答。



人氣王、國家隊跳水金牌得主全紅嬋8月31日下午見傳媒時繼續有活潑回應，被問到有否在港購物時，她笑言：「沒有，因為不準出去」。（歐陽德浩攝）

當其他隊員示範時，鏡頭見到在預備池休息及預備的全紅嬋沒有停下來，動作多多也表情多多。（大會直播截圖）

全紅嬋答與問：

1.香港之行印象最深刻是什麼？

全紅嬋：都挺深刻的我覺得。



2.這幾天在香港買了什麼公仔？

沒有，我們不准出去。



3.臨別前對香港粉絲有什麼分享？

我覺得他們很熱情，每次來都有很多粉絲在外面吧，然後外面挺曬的，也很感謝他們喜歡我們吧。



人氣王、國家隊跳水金牌得主全紅嬋8月31日下午見傳媒時繼續有活潑回應，被問到有否在港購物時，她笑言：「沒有，因為不準出去」。（歐陽德浩攝）

4.對下屆奧運的準備？

下一屆？我還不確定，我還不知道了，我先做好自己吧。



5.有什麼話想跟香港市民及學生分享？

祝他們工作順利，然後不要有壓力吧。



6.怎樣能夠做到世界第一？

心態吧，心態好吧，心態放平一點，開心一點唄，就沒有想太多。



7.馬龍帶你喝奶茶時，看到你表情小驚訝，當時心情怎樣？

說實話那杯奶茶，那個是果茶。一般！不是太好喝。



8.可以用廣東話跟香港人說話嗎？

不太會講。我怕講錯了！恭喜發財昨天我已經講過了。我講家鄉話的，都不怎麼講（粵語）。祝大家中秋節⋯⋯是吧？中秋快樂。



9.受到香港市民及傳媒特別關注有什麼感受？

很開心呀，沒壓力呀我覺得，我吃飯去囉。



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