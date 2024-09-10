下周打風？天文台：或有低壓區影響中秋節天氣　歐美模式驚人發現

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／貝碧佳／HKO／GFS／ECMWF】超強颱風摩羯剛遠去，下周中秋節可能再有熱帶氣旋？天文台預料，位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽，會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。



根據美國全球預報系統（GFS），下星期一至星期四（9月16至19日）南海會有一個熱帶氣旋形成，開始移向海南島方向，暫未知後續路徑。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見類似預測，但下星期三至四（9月18日）會有1個巨型熱帶氣旋穿過台灣。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。



根據美國全球預報系統（GFS），下星期一至星期四（9月16至19日）南海會有一個熱帶氣旋形成，開始移向海南島方向，暫未知後續路徑。（GFS／Windy.com）

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天文台：下周或有低壓區發展

天文台預料，位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽，會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。

歐美模式預測大不同

根據美國全球預報系統（GFS），下星期一至星期四（9月16至19日）南海會有一個熱帶氣旋形成，開始移向海南島方向，暫未知後續路徑。

根據美國全球預報系統（GFS），下星期一至星期四（9月16至19日）南海會有一個熱帶氣旋形成，開始移向海南島方向，暫未知後續路徑。（網上圖片）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見類似預測，但下星期三至四（9月18日）會有1個巨型熱帶氣旋穿過台灣。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）則未見類似預測，但下星期三至四（9月18日）會有1個巨型熱帶氣旋穿過台灣。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

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天文台：未來9天有幾陣驟雨

不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。根據天文台九天天氣預報，未來9天都有幾陣驟雨，暫時最高吹5級風。