又打風？　天文台指南海低壓槽影響中秋節天氣　或有低壓區發展

「魔風」摩羯剛過，天文台今日（10日）的預報指，位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽，會在下周初至中期中秋節期間，為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，即熱帶氣旋雛型；同時預料一股微弱的東北季候風會影響華南。天文台暫未有預報低壓槽與東北季候風兩者同時出現的相互影響，而過往紀錄，東北季候風可以是颱風殺手，也可以給熱帶氣旋「助攻」。



內地中央氣象台預報，未來10天南海和西北太平洋將有一至兩個颱風生成，將可能於9月中旬後期至下旬初影響華南和東南沿海。而位於琉球群島附近至釣魚台海域的海域上空，有一個熱帶低氣壓生成，料明日（11日）在浙江省台州市至寧波市一帶登陸。



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天文台表示，未來一兩日華南沿岸風勢微弱，天氣酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。高空擾動會在本週後期至週末期間為廣東帶來幾陣驟雨。

天文台預測周三及周四（11日及12日）吹微風，日間酷熱，市區（天文台總部）最高33度。周五（13日）「黑色星期五」天氣開始轉差，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，並開始吹和緩程度東至東北風。

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預測中秋節期間有驟雨 或錯失看超級月亮及土星合月

下周二（17日）為中秋節，天文台預測顯示，期間天氣欠佳，天公不造美，想看超級月亮及土星合月或較困難。

下周一（16日）迎月夜：短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周二中秋節：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

下周三（18日）追月夜：大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

天文台今早11時半公布的九天天氣預報，預測下周二（17日）中秋節大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。（天文台圖片）

預料位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展；同時預料一股微弱的東北季候風會影響華南。

天文台指位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽，會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣。

料有熱帶低氣壓明日登陸浙江省寧波市一帶

位於琉球群島附近至釣魚台海域的有一個低壓區，天文台料會在今明兩日橫過東海並移向華東。而內地內地中央氣象台已將該低壓區升級為熱帶低氣壓，以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，料明日（11日）在浙江省台州市至寧波市一帶登陸。

內地中央氣象台料熱帶低氣壓明日（11日）在浙江省台州市至寧波市一帶登陸。（中央氣象台圖片)

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