颱風．遊沖繩上海注意｜熱帶低氣壓今浙江登陸　貝碧嘉下周襲華東

本港天文台預料位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展，即熱帶氣旋雛型。



在東海及西北太平洋近日打雙風，根據日本氣象廳及內地中央氣象台預測，一個在東海釣魚台上空生成的無名熱帶低氣壓，今日（11日）將登陸浙江寧波至台州一帶；集結在關島西面約95公里的熱帶風暴貝碧嘉（BEBINCA），正向西北方向移動，預測本周末掠過沖繩本島，下周初中秋節前夕可能正面吹襲上海，將到沖繩及華東的市民要留意。



日本氣象廳的預測顯示，在東海無名熱帶低氣壓今日（11日）將登陸浙江沿岸，而集結在關島西面約95公里的熱帶風暴貝碧嘉未來數日增強，吹襲沖繩中部及上海。（日本氣象廳圖片)

中央氣象台今日早上6時的公布指出，位於東海的熱帶低氣壓的中心，今早5時集結在浙江東部近海海面上，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1002百帕，預計將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸減弱，今日登陸浙江寧波至台州一帶，杭州、上海料也會影響。

位於東海的熱帶低氣壓料今日登陸浙江寧波至台州一帶。（中央氣象台圖片）

今年第13號熱帶氣旋貝碧嘉於昨天（10日）夜間在西北太平洋洋面上生成，現為熱帶風暴級，今早5時其中心位於美國關島偏西方向約95公里的洋面上，中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑220至300公里。

中央氣象台預測貝碧嘉將以每小時20至25公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，趨向東海海面。

預測移動路徑圖顯示，貝碧嘉將在今日下午增強至強烈熱帶風暴級，明日（12日）清晨升級颱風，本周六（14日）晩至下周日（15日）清晨以強颱風級橫過沖繩本島，進入東海，下周一（16日）早上在寧波至上海一帶登陸，其時稍減弱為颱風。

熱帶氣旋貝碧嘉下周初中秋節前夕可能正面吹襲上海。（中央氣象台圖片）

日本氣象廳的預測與中央氣象台相若，但料登陸位置較接近上海。