中秋天氣｜今大致多雲　日間炎熱市區32度　 稍後局部地區有雷暴

今日（17日）為中秋節，天文台指一股東北季候風正影響廣東沿岸，同時驟雨正影響該區。此外，位於呂宋附近的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東北風，稍後轉吹偏東風，離岸風勢間中清勁。



天文台於今晨6時45分發出特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。天文台展望，明日（18日）的中秋節翌日，日間大致天晴及酷熱，風勢較大。隨後一兩日有幾陣驟雨。



圖為截至9月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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東北季候風漸增強 呂宋附近低壓區移向海南

天文台表示，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在今日稍後至周三（18日）逐漸增強，該區有幾陣驟雨。而位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展，在今明兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶。但受東北季候風影響，其路徑仍存在變數，而廣東沿岸風勢在本周中後期會稍為增強。預料另一股東北季候風會在下周初影響華南，該區氣溫稍為下降。

此外，在今晨5時，熱帶風暴貝碧嘉集結在南京以西約80公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移入華東內陸並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月17日部份晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明日酷熱達33度 周四至六有驟雨及雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（18日）日間大致天晴及酷熱，氣溫高達33度。早晚部份時間多雲，及有一兩陣驟雨。

周四（19日）至周六（21日）大致多雲，有驟雨及雷暴，其中周五（20日）有幾陣狂風雷暴。周四及周五（20日）最高32度，周五回落至最高31度。

下周日（22日）至下周三（25日）均大致多雲，有幾陣驟雨，其中下周三日間短暫時間有陽光。下周日至下周二（24日）均最高30度，下周三回升至31度。