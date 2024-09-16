打風｜天文台料有風暴入南海 日氣象廳料周五港西南400公里掠過
撰文：倪清江
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天文台今日（16日）指出位於呂宋附近的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。
日本氣象廳今早（16日）將在菲律賓呂宋島以東海域上空的低壓區，升格為熱帶低氣壓，並發布預測移動路徑圖，料將橫過呂宋，明日中秋節（17日）上午進入南中國人海中北部，在其後一兩日大致向西移動，到周三迎月（18日）在香港以南突轉向西北移動，趨向海南島，料本周五（20日）在本港西南約400公里位置掠過。
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