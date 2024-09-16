南海或有熱帶氣旋生成　天文台傾向發「黑球」　兩情況才會發風球

天文台今日（16日）指位於菲律賓呂宋附近的低壓區會逐漸發展，在未來一兩日向偏西方向移動，大致移向海南島一帶；但受到東北季候風影響，其路徑仍存在變數，而廣東沿岸風勢在本周中後期會稍為增強。



日本氣象廳預測該低壓系統有可能在本港西南約400公里外掠過，天文台暫未發放預測移動路徑圖，稱會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，在本周中期考慮發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表風力等同3號風球；除非該低壓系統顯著增強或採取較為接近廣東西部沿岸的路徑，現時評估屆時需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。



9月16日「迎月夜」，接近全圓的月亮被薄薄雲層遮掩，顯得朦朧。(廖雁雄攝)

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日本氣象廳今早發出預測移動路徑圖

日本氣象廳今早（16日）將在菲律賓呂宋島以東海域上空的低壓區，升格為熱帶低氣壓，並發布預測移動路徑圖，料將橫過呂宋，明日中秋節（17日）上午進入南中國人海中北部，在其後一兩日大致向西移動，到周三迎月（18日）在香港以南突轉向西北移動，趨向海南島，料本周五（20日）在本港西南約400公里外掠過。

日本氣象廳9月16日早上發布預測移動路徑圖。(日本氣象廳圖片)

天文台：呂宋附近一個熱帶氣旋似乎在形成中

本周會否打風，再成為不少市民關注。天文台科學主任今晚在「天氣隨筆」專欄發表文章《呂宋附近的低壓區》，指出一道廣闊低壓槽為呂宋附近帶來不穩定天氣，今日的衛星雲圖顯示，該區的對流雲團系統逐漸變得較有組織，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

9月16日下午2時的衛星雲圖顯示，南海至西北太平洋的廣闊低壓糟有兩個低壓系統，其中一個增強至熱帶低氣壓，並命名普拉桑。（天文台圖片)

天文台表示，預料該低壓系統會在明日進入南海，有可能發展為熱帶氣旋。該系統隨後會向偏西方向移動，但受東北季候風影響，其路徑存在變數。熱帶氣旋路徑概率預報顯示，該系統有較大機會移向海南島至越南中北部一帶。

同電腦預報模式預測9月18日上午8時的地面天氣圖。（天文台圖片)

主流預測未來兩三日廣東沿岸會受東北季候風影響

因此按照現時電腦模式的主流預測（情境一及二），未來兩三日廣東沿岸將會主要受東北季候風影響，天文台會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，在本周中期考慮發出強烈季候風信號。

而有個別模式預測（情境三）該低壓系統會以較緩慢的速度橫過南海，並在本周後期轉以較偏北方向移近海南島至北部灣一帶，而且強度較強。

於呂宋附近低壓系統的路徑概率圖顯示，料會向西移動趨向越南中部，但也有預測朝西北移動，較接近珠江口一帶。（天文台圖片)

改發風球條件：低壓系統顯著增強或較接近廣東西部沿岸移動

天文台表示，會視乎東北季候風的強度及本地風力變化，在本周中期考慮發出強烈季候風信號；除非該低壓系統顯著增強或採取較為接近廣東西部沿岸的路徑，現時評估屆時需要發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

當天文台發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號（後），代表本地風力等同3號風球（前)。(資料圖片)

中秋節會有幾陣驟雨 追月夜更大機會觀看又大又圓月亮

明日是中秋節，天文台表示，按照最新的天氣預測，明天中秋節部分時間有陽光，但會有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，市民晚上外出時要帶備雨具並留意天氣變化。

天文台指中秋節翌日（18日，星期三追月夜）早晚部分時間多雲及有一兩陣驟雨，相信有更大機會在雲隙觀賞到又大又圓的月亮。

9月17日下午更新的九天天氣預報顯示，9月17日中秋節大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。（天文台圖片）