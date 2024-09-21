天文台｜忽然暴雨因有低壓區東至西橫過　未來一兩日雨勢或仍頻密

中秋節過後本港天氣持續不穩，天文台今日中午（21日）一度先後發出黃色及紅色暴雨警告，天文台解釋是廣闊低壓槽上的一個低壓區，在中午曾橫過本港北部，為港島帶來大驟雨。天文台並預料受低壓槽持續影響，未來一兩日本港雨勢有時仍較為頻密，而低壓槽上仍可能有低壓區生成影響廣東沿岸。



9月21日下午12時05分，天文台發出紅色暴雨警告信號。（歐嘉樂攝）

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廣闊低壓槽上低壓區中午為港島帶來大驟雨

天文台今日一度發出黃雨及紅雨。早上11時35分發出黃色暴雨警告，20分鐘後改發紅雨警告，至下午1時20分改發黃雨，直至下午1時55分才取消所有暴雨警告。

天文台其後在2時50分發出特別天氣提示，指廣闊低壓槽上的一個低壓區，在過去兩三小時橫過本港北部，現正逐漸遠離。受其相關雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，港島亦有大驟雨，部份地區雨量超過70毫米。

▼天文台實時相片——西灣河▼



▼天文台實時相片——西貢水警東警署（望向東南面）▼



低壓槽上或有低壓區生成影響廣東沿岸

天文台預料，受低壓槽持續影響，本港今日餘下時間及未來一兩日，雨勢有時仍較為頻密，而低壓槽上仍可能有低壓區生成影響廣東沿岸。

翻查天文台今午2時的實時相片，西灣河及西貢海面的上空，同時出現低壓槽及低壓區。天空明顯分為兩道雲層，在底層雨雲的上空，再有另一片高層雲，雲隙中更露出少量藍天。

截至今日（9月21日）午夜12時至下午2時，赤柱一帶錄得100毫米雨量。（天文台圖片）

多區錄得超過50毫米雨量 赤柱錄得100毫米雨量

其後天文台在FB發布圖片，昨晚午夜至今午2時，香港多區錄得超過50毫米雨量，包括大嶼山、九龍、將軍澳及南丫島。至於港島南的雨量最高，黃竹坑及石澳等錄得70毫米雨量，而赤柱一帶更錄得100毫米雨量。

天文台9日天氣預報指，未來3日的降雨概率為「高」。（網頁截圖）

未來3日有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台9日天氣預報指，未來3日同樣是多雲、有驟雨及幾陣狂風雷暴，降雨概率為「高」，下周二（24日）的氣溫更降至23度。直至下周四（26日），天氣開始逐步好轉，日間短暫時間有陽光。因此市民外出時記得帶備雨傘。