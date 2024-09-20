天文台｜東北季候風抵達華南沿岸 下周一二最低24度新界低一兩度
撰文：陶嘉心
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天文台指，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴，低壓槽上在汕頭以南有一個較弱的低壓區，預料其會向西移動，大致移向廣東西部沿岸一帶。同時，華北的氣壓正在上升，一股東北季候風會在星期日早上抵達華南沿岸。
預測明日氣溫介乎26至31度。吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。
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天文台預料受廣闊低壓槽影響，未來數天華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦會有低壓區存在。預料一股東北季候風會在星期日早上抵達華南沿岸，下周初該區天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日在東海逐漸轉變為溫帶氣旋。而位於台灣以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。
星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。
下周一及二(23、24日)，氣温降至24度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。初時雨勢較為頻密。
下周三(25日)氣温回升至25度，大致多雲，有幾陣驟雨。
至下周四及五(26、27日)日間短暫有機會見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣温介乎26至30、31 度。
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