天文台於下午1時55分取消黃雨　低壓槽影響料未來兩日雨勢仍頻密

天文台今日(21 日)下午1時55分取消黃色暴雨警告信號。早於下午1時20分，天文台改發黃雨，取代紅色暴雨警告信號。



受廣闊低壓槽影響，天文台預測未來兩三日華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，明日至星期一在低壓槽上亦可能有低壓區於廣東東部海域形成。預料一股東北季候風會在明早抵達華南，下周初該區風勢頗大，天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日大致移向朝鮮半島並逐漸演變為溫帶氣旋。同時，位於東海的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。



天文台9月21日下午12時05分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨。（歐嘉樂攝）

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天文台網頁截圖

【13:55】黃色暴雨警告取消。

【13:20】改發黃雨警告。天文台指，廣闊低壓槽上的一個低壓區在過去一兩小時向西橫過本港北部，現時到達新界西北，預料繼續向西移動，逐漸遠離本港。受其相關雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，港島亦有大驟雨，部分地區雨量超過70毫米。預料受低壓槽持續影響，本港今日餘下時間及未來一兩日雨勢有時仍較為頻密，低壓槽上仍可能有低壓區生成，影響廣東沿岸。市民請留意最新天氣消息。

【12:30】特別天氣提示：一個低壓區正橫過珠江口一帶，其強雨帶正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雨帶的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。 位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，低壓槽上的一個低壓區已進入本港東部，受其相關雷雨帶影響，該區部分地區間中吹強風，但其持續風力及對流普遍較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。該低壓區正位於香港天文台東北偏東約20公里，預料會維持一個較弱的系統，可能向西橫過香港。

【12:16】特別天氣提示：一個低壓區正橫過珠江口一帶，其強雨帶正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎雨帶的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。 位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，低壓槽上的一個低壓區已進入本港東部，受其相關雷雨帶影響，該區部分地區間中吹強風，但其持續風力及對流普遍較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。該低壓區正位於香港天文台東北偏東約20公里，預料會維持一個較弱的系統，可能向西橫過香港。

天文台短時間內發出紅雨警告(12:05)

【12:05】天文台發出紅雨警告。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

【11:54】天文台發局部地區大雨提示：港島南區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸，呼籲市民應採取措施。

天文台發出黃雨警告(11:45)

【11:45】天文台發出黃雨警告。

天文台雷達圖像顯示下午12時48分雨帶發展。(天文台網頁)

【11:35】天文台發特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【09:50】天文台發特別天氣提示，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而低壓槽上在香港天文台東北偏東約80公里有一個低壓區，其中心風力及對流較弱，現時尚未達到熱帶氣旋強度。預料其會向西移動，大致移向珠江口至廣東西部沿岸一帶。當該低壓區靠近本港時，本地部分地區風力可能會增大並有狂風雷暴。天文台會密切監測其發展及路徑，市民請留意天氣變化。

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天文台表示華中的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。預測本港吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。

圖為天文台預測下周一及二氣温逐步下降至24度(天文台網頁截圖)

天文台表示華中的氣壓正在上升，一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸。預測本港吹和緩至清勁北至西北風，漸轉吹偏東風，離岸間中吹強風。展望下周初有驟雨，雨勢有時較為頻密，風勢頗大，氣溫逐步下降，星期一及星期二市區最低氣溫在24度左右，新界再低一兩度。

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受廣闊低壓槽影響，天文台預測未來兩三日華南沿岸及南海北部有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦會有低壓區存在。預料一股東北季候風會在明早抵達華南沿岸，下周初該區天氣稍涼。隨著該廣闊低壓槽減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋普拉桑會在今明兩日大致移向朝鮮半島並逐漸演變為溫帶氣旋。同時，位於台灣以東海域的低壓區會為該區帶來不穩定天氣。

圖為天文台今日早上9時50分未來九天天氣預報。(天文台網頁截圖)

星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。

下周一及二(23、24日)，氣温降至24度，多雲，有驟雨及幾陣雷暴。初時雨勢較為頻密。

下周三(25日)氣温回升至25度，大致多雲，有幾陣驟雨。

至下周四及五(26、27日)日間短暫有機會見陽光，但仍有幾陣驟雨，氣温介乎26至30、31 度。