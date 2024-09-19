天文台｜東北季候風影響下周二低至24 度　明日短暫有陽光幾陣雨

天文台表示，廣東地區天色大致良好。正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度左右。此外，一股東北季候風正影響廣東沿岸。在正午十二時，熱帶風暴蘇力集結在峴港之西北偏北約160公里，預料向西移動，時速約10公里，移向越南中北部。 同時，熱帶風暴普拉桑集結在上海之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向華東沿岸。



本港今日(19日)部分時間有陽光。下午酷熱。有一兩陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後一兩日驟雨逐漸增多。下周初氣溫逐步下降，星期二早上最低氣溫在24度左右。



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天文台料一道廣闊低壓槽會在未來數天為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。預料一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初至中期該區天氣稍涼。此外，熱帶氣旋蘇力會在明日(20日)移入越南內陸並逐漸消散。同時，熱帶氣旋普拉桑會橫過華東並逐漸減弱。

天文台預測蘇力今日(19日)會靠近越南中北部，隨後移入內陸並逐漸消散。(天文台圖片)

另一熱帶風暴普拉桑集結在上海之東南約460公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向華東沿岸。

熱帶風暴普拉桑集結在上海之東南約460公里，預料向西北偏西移動，移向華東沿岸。(天文台圖片)

下星期日（22日）是二十四節氣的「秋分」，天文台預料氣溫降至25度；預測下周初至中期天氣稍涼，下周一及二（23及24日）最低24度。

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數天為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。周五（20日）一連九日有雨，預測明日(20 日)至下周二 (24日)局部地區有雷暴。