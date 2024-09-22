雷雨區下午靠近　天文台一度發出廣泛地區可能大雨提示

天文台今日（22日）下午發出特別天氣提示，指位於廣東部沿岸的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港，廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。



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9月22日截至下午15時15分，港島、九龍東、將軍澳及西頁錄得10至30毫米雨量。（天文台圖片)

【14:35】澳門氣象局：位於珠江口以東的雷雨區正在移近。未來1至2小時本澳將出現大雨及陣風。請市民注意出行安全。

【14:00】澳門氣象局：現時跨海大橋風力間中達到強風程度及有陣風，呼籲大橋使用者注意安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

9月22日下午2時，熱帶低氣壓集結在香港之東北偏東約540公里。（天文台圖片)

【14:00】天文台：位於台灣海峽的熱帶低氣壓集結在香港之東北偏東約540公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今明兩日靠近福建沿岸，與香港保持相當距離，並會受東北季候風影響逐漸減弱，對本港影響不大。本港今明兩日會受東北季候風及南海北部的廣闊低壓槽影響，風勢頗大，氣溫稍為下降，有驟雨及雷暴。

【14:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

9月22日下午2時雷達圖所見，有雷雨區逐漸靠近本港。（天文台圖片)

【13:45】天文台：未來一兩小時香港廣乏地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。