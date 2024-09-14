今日新聞8分鐘｜江西「天降火球雨」｜13歲女誤信金器可複製被騙

刀匪趁風闖大埔村屋綁夫婦掠$80萬財物 警拘5男揭骨幹與事主相識

上周五（6日）颱風摩羯襲港，8號風球生效期間，大埔發生入屋行劫案，5名持開山刀的劫匪趁風闖入單位，用索帶綑綁並用刀指嚇夫婦，大肆搜掠財物，15分鐘內劫走價值港幣80萬的名牌手袋及手錶，並拿走信用卡到附近櫃員機提走4萬元。夫婦所幸沒有受傷，自行鬆綁報警。警方約一周後拘捕5名男子，分別為案件策劃人、當晚有份落手的劫匪以及提供賊車予劫匪使用的車主，其中4名被捕男子已被合共落案起訴一項「搶劫」罪，案件將於本周六（14日）上午在沙田裁判法院提堂。

警破$2.1億跨國販毒案 大馬男扮遊客潛伏本港一年 籌備販毒被捕

警方偵破一宗跨國販毒案，揭發販毒集團從美國以航運方式，運送一個報稱載有傢私的毒品貨櫃抵港，行動中檢獲高達335公斤的冰毒以及55公斤的可卡因，市值超過2.1億元。檢獲的固體冰毒為警方有記錄以來數量最多。調查發現，集團安排一名馬來西亞籍26歲男子，以遊客身分在本港潛伏一年，預先在元朗租用一個鐵皮倉，進行接收及分拆毒品。警方以「販運危險藥物」罪拘捕該名男子，案件下周一（16日）在屯門裁判法院提堂。警方相信已全數堵截該批毒品流入本港。

乙型鏈球菌｜石湖墟街市魚檔如常營業 街坊擔心感染暫停吃淡水魚

本港過去一個半月錄得27宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，當中兩人死亡，衞生防護中心調查發現，上水石湖墟街市一個零售淡水魚檔內採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部份個案吻合。該街市內共5個淡水魚檔，今日（14日）如常營業，有不少街坊從記者口中得悉事件後直言擔心，有街坊稱「隔一個月後先再食淡水魚」。但有魚檔檔主則質疑是否有人北上吃淡水魚出事，但他指食環署已連續兩日到街市進行徹底消毒，再將魚徹底煮熟便不用擔心。

誤信可複製金器 13歲女偷家中30萬金飾 收贓18歲女被捕揭同受騙

一名13歲女童在網上被購物平台「搵快錢」廣告吸引，主動聯絡對方，騙徒向女童聲稱有複製金器能力，只要女童提供一定數量的金器，便能複製金器再轉售。女童信以為真，於一周內盜去家中夾萬價值共30萬元的金器和鑽飾。女童母親其後發現財物不翼而飛，揭發騙案並報警求助，騙徒前日（11日）食髓知味，再要求女童提供金器時，警方作埋伏行動，拘捕一名前來交收的18歲女子，更揭發被捕人同樣墮入「搵快錢」騙案，收取報酬行事。

大熊貓盈盈BB｜龍鳳胎今滿月體重倍增 料兩周後不須再用保溫箱

海洋公園大熊貓盈盈上月15日誕下龍鳳胎，龍鳳胎姐弟今日（14日）已滿月了！海洋公園表示，姐弟毛髮開始變得濃密，「大熊貓模樣」逐漸成形，更開始能自行調節體溫，慢慢適應離開保溫箱的生活，料兩星期後便無需再使用保溫箱。

「美誠月餅」遭質疑是假香港品牌 曾志偉早前現身直播間帶貨

深陷輿論風波的「瘋狂小楊哥」及其旗下各大主播直播間近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌。據第三方資料平台，香港美誠品牌在抖音近30天的銷售額超過5000萬元人民幣，成績與知名香港月餅品牌美心相當，銷量上則遠超美心。然而，內媒卻發現，美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。另一方面，知名香港藝人曾志偉曾現身小楊哥該月餅帶貨直播間。

全紅嬋家日夜被包圍她黑臉喊｢回去！太吵了｣ 邁合村每晚9點封村

今年17歲的全紅嬋在巴黎奧運拿了兩面金牌，分別是跳水女子個人10米高台以及女子雙人10米高台，她也一躍成為中國最紅的少女，時隔兩年全紅嬋在12日（周四）回到老家湛江市麻章鎮邁合村，全紅嬋拿出大疊現金給嫲嫲，更向支持者發西瓜。不過到了晚間，全紅嬋家門口仍有許多人聚集，全紅嬋穿著睡衣站在家裏二樓向遊客喊話，「太吵了，我們要休息了！」，但仍禮貌向群眾揮手。不過隔日（13日）早上，群眾未散去，全紅嬋則黑臉再次說道「回去吧！這裡太吵了！」。

瘋傳江西「天降火球雨」多處有人目擊 官方口徑一致：不是很了解

江西撫州部分居民11日同步直擊市區上空出現多枚「不明火球」。

NVIDIA總裁黃仁勳吃海底撈被野生捕獲 歡樂大跳拉麵舞

美國半導體企業英偉達（NVIDIA，又稱輝達或NVDA）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在加州到火鍋店海底撈用膳期間，搞笑地與店員一起大跳拉麵舞，影片在網絡上熱傳。

缺訓練場地 香港龍獅隊車位「偷雞」操練奪世界獎 要CUT短

「奧運冠軍返嚟全香港普天同慶，有時候我哋參加世界賽贏完冇咩人知道。」巴黎奧運掀起社會對運動的熱情，劍擊、游泳奪佳績固然備受關注，不過比較冷門的運動項目大家可能未必聽過。國術龍獅同為港協暨奧委會轄下體育總會，廿年來合規格練習埸地也沒有，龍獅隊要「走鬼式」訓練，曾經躲在天橋底練習但被警察驅趕，租用體育館練習又被康文署質疑弄花地板，最終唯有藏身工廈卸貨區停車位「偷雞」深夜練習。《香港01》直擊訓練情況。