天文台今早一度發黃雨警告　高空反氣旋漸強未來兩三日天色較明朗

天文台天氣最新消息，今日(24日)早上11時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午1 時45 分取消。



天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約30毫米雨量。同時，一個低壓區正影響海南島一帶。此外，位於日本以南之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。預測本港大致多雲，有驟雨，初時雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。展望未來兩三日驟雨逐漸減少，部分時間有陽光及炎熱。



圖為截至9月24日早上11時，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

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9月24日11 時的雷達圖顯示，強雨帶逐漸靠近本港。（天文台圖片)

【13:45】天文台取消黃雨警告

【11:10】天文台發出黃色暴雨警告信號

【10:45】特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響覺。

【08:50】一道雨帶正橫過本港，初時雨勢有時頗大。

【04:15】特別天氣提示，稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。此外，一個低壓區正影響海南島以東海域。本港今早各區普遍錄得超過20毫米雨量，而新界部份地區及九龍北部更錄得超過50毫米。預測本港地區大致多雲，間中有驟雨，初時雨勢較為頻密，及有幾陣狂風雷暴。日間最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。天文台展望，隨後兩三日驟雨逐漸減少，部份時間有陽光及炎熱。

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天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。今早本港多處地區錄得約30毫米雨量。同時，一個低壓區正影響海南島一帶。此外，位於日本以南之西北太平洋的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

高空反氣旋漸增強 預測未來兩三日天色較明朗

現時影響華南沿岸的低壓槽會在明日(25日)減弱，而位於海南島附近的低壓區有較大機會移向廣東西部沿岸。隨著高空反氣旋逐漸增強，未來兩三日廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗，而高溫亦會在內陸地區觸發驟雨。預料高空擾動會在周末期間為廣東沿岸帶來驟雨，而一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，下周中期該區天氣稍涼及較為乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月24日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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未來幾天仍有驟雨 部分時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高31度。周四（26日）及周五（27日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度，其中周五稍後局部地區有雷暴。周六（26日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，稍回落至31度。

下周日（29日）起連日部份或短暫時間有陽光，及有驟雨。下周日及下周一（30日）均介乎26至32度，下周二國慶日（10月1日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，維持最高32度，下周三（10月2日）氣温跌至介乎24至29度。