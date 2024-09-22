秋分｜東北季候風殺到 或再有低壓區形成 會否變熱帶氣旋存分歧
【天文台／秋分／暴雨／低壓區／熱帶氣旋】天文台就昨日（21日）一場豪雨，發出紅色暴雨警告信號，生效75分鐘（由中午12時05分至13時20分），天文台解釋因有低壓區向西橫過本港北部。
天文台預測一道廣闊低壓槽會在未來兩三日，續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，但其變數較大；有預測低壓區會在周一（23日）晚增強為熱帶氣旋，但也有預測結果顯示會維持低壓區。一股較涼的東北季候風今早（22日）抵達華南沿岸，氣溫稍降，料周二（24日）市區（天文台總部）降至攝氏23度。
昨本港北部登陸低壓區中心風力及對流較弱未達到熱帶氣旋強度
天文台科學主任在專欄《天氣隨筆》撰寫「當東北季候風遇上廣闊低壓槽」文章，解釋昨日「紅雨」及預告未來數天天氣。
文章指出，本港經歷有記錄以來最熱的中秋節（17日星期二，天文台總部錄得攝氏35.7度）後，這兩日迎來了明顯的天氣變化。天氣圖顯示一道廣闊低壓槽正影響南海北部至台灣以東海域一帶，而低壓槽上出現多個低壓區；其中一個低壓區昨日向西橫過本港北部，但其中心風力及對流較弱，並未達到熱帶氣旋強度。
受與該低壓區相關的雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，中午前後本港亦有大驟雨及狂風雷暴，多處地區錄得超過50毫米雨量，港島部分地區雨量超過70毫米，天文台亦先後發出黃色及紅色暴雨警告信號。
▼天文台實時相片——西貢水警東警署（望向東南面）▼
▼天文台實時相片——西灣河▼
東北季候風今早抵達華南 為「秋分」帶來秋意
今日（22日）為二十四節氣秋分，意味秋意漸濃，來自北方較涼的氣團亦開始向南擴展。天文台指一股東北季候風會在明早抵達華南，風勢會逐漸增強，本港氣溫亦會逐步下降。在廣闊低壓槽南側的暖濕西南氣流及較涼的東北季候風影響下，電腦模式預料廣闊低壓槽內可能有低壓區形成，但模式對其發展及路徑存在分歧。
以預測周一（23日）晚上8時情況：
情況一：美國模式預測低壓區會處於本港東南面，本港將受到較乾燥的東北季候風影響，雨量較少；
情況二：英國模式預測低壓區會在廣東西部沿岸海域發展，驟雨有機會持續影響珠江口一帶，在較涼的東北季候風影響下，低壓區進一步發展成為熱帶氣旋的機率較低；
情況三：南海颱風模式預測一個低壓區會於南海北部形成並發展成熱帶氣旋，廣東沿岸驟雨較多；
情況四：「盤古」人工智能模式預測廣闊低壓糟會持續為廣東沿岸帶來驟雨，而位於海南島以西海域的低壓區則受地形影響，預料發展空間不大。
天文台指預料星期一（23日）風勢頗大，初時雨勢較為頻密；星期二（24日）仍然有驟雨，市區最低氣溫降至23度左右，新界再低一兩度。天文台會密切監察東北季候風與廣闊低壓槽的發展，以及它們對本港天氣的影響。
今日凌晨0時更新的九天天氣預報顯示，預測今日吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲、有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢較為頻密，氣溫介乎25至28度；預測周四（26日）開始好轉，市區日間氣溫重上30度或以上。