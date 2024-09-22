秋分｜東北季候風殺到　或再有低壓區形成　會否變熱帶氣旋存分歧

【天文台／秋分／暴雨／低壓區／熱帶氣旋】天文台就昨日（21日）一場豪雨，發出紅色暴雨警告信號，生效75分鐘（由中午12時05分至13時20分），天文台解釋因有低壓區向西橫過本港北部。



天文台預測一道廣闊低壓槽會在未來兩三日，續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，但其變數較大；有預測低壓區會在周一（23日）晚增強為熱帶氣旋，但也有預測結果顯示會維持低壓區。一股較涼的東北季候風今早（22日）抵達華南沿岸，氣溫稍降，料周二（24日）市區（天文台總部）降至攝氏23度。



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昨本港北部登陸低壓區中心風力及對流較弱未達到熱帶氣旋強度

天文台科學主任在專欄《天氣隨筆》撰寫「當東北季候風遇上廣闊低壓槽」文章，解釋昨日「紅雨」及預告未來數天天氣。

文章指出，本港經歷有記錄以來最熱的中秋節（17日星期二，天文台總部錄得攝氏35.7度）後，這兩日迎來了明顯的天氣變化。天氣圖顯示一道廣闊低壓槽正影響南海北部至台灣以東海域一帶，而低壓槽上出現多個低壓區；其中一個低壓區昨日向西橫過本港北部，但其中心風力及對流較弱，並未達到熱帶氣旋強度。

9月21日8時地面天氣圖顯示一道廣闊低壓槽正影響南海北部至台灣以東海域一帶。而華中有相當緊密的氣壓梯度。(天文台圖片）

受與該低壓區相關的雨帶影響，大美督曾短暫吹東北強風，中午前後本港亦有大驟雨及狂風雷暴，多處地區錄得超過50毫米雨量，港島部分地區雨量超過70毫米，天文台亦先後發出黃色及紅色暴雨警告信號。

雷達圖像顯示一個較弱的低壓區9月21日早上向西橫過本港北部，其相關雨帶在中午前後為本港帶來大驟雨及狂風雷暴。(天文台圖片）

▼天文台實時相片——西貢水警東警署（望向東南面）▼



▼天文台實時相片——西灣河▼



東北季候風今早抵達華南 為「秋分」帶來秋意

今日（22日）為二十四節氣秋分，意味秋意漸濃，來自北方較涼的氣團亦開始向南擴展。天文台指一股東北季候風會在明早抵達華南，風勢會逐漸增強，本港氣溫亦會逐步下降。在廣闊低壓槽南側的暖濕西南氣流及較涼的東北季候風影響下，電腦模式預料廣闊低壓槽內可能有低壓區形成，但模式對其發展及路徑存在分歧。

以預測周一（23日）晚上8時情況：

情況一：美國模式預測低壓區會處於本港東南面，本港將受到較乾燥的東北季候風影響，雨量較少；

情況二：英國模式預測低壓區會在廣東西部沿岸海域發展，驟雨有機會持續影響珠江口一帶，在較涼的東北季候風影響下，低壓區進一步發展成為熱帶氣旋的機率較低；

情況三：南海颱風模式預測一個低壓區會於南海北部形成並發展成熱帶氣旋，廣東沿岸驟雨較多；

情況四：「盤古」人工智能模式預測廣闊低壓糟會持續為廣東沿岸帶來驟雨，而位於海南島以西海域的低壓區則受地形影響，預料發展空間不大。

(天文台圖片）

天文台指預料星期一（23日）風勢頗大，初時雨勢較為頻密；星期二（24日）仍然有驟雨，市區最低氣溫降至23度左右，新界再低一兩度。天文台會密切監察東北季候風與廣闊低壓槽的發展，以及它們對本港天氣的影響。

(天文台圖片）

今日凌晨0時更新的九天天氣預報顯示，預測今日吹東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，多雲、有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後雨勢較為頻密，氣溫介乎25至28度；預測周四（26日）開始好轉，市區日間氣溫重上30度或以上。