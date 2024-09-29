國慶天氣｜天文台：熱帶氣旋山陀兒吹台　下沉氣流致本港天氣酷熱

熱帶氣旋山陀兒吹向台灣，明日（30日）升級為颱風靠近本港800公里範圍。天文台今日（29日）預測，山陀兒外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱天氣。國慶日大致天晴，日間酷熱，最高溫33度。



天文台展望未來一兩日大致天晴及酷熱。。（周令知攝）

天文台表示，強烈熱帶風暴山陀兒的外圍下沉氣流正為廣東東部帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右。而高溫觸發的驟雨正影響廣東內陸。

在正午12時，山陀兒集結在馬尼拉之東北約600公里，預料向西北或西北偏西緩慢移動，在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強。下午炎熱，部分時間有陽光。局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩偏東風。

按天文台預測路徑，山陀兒預料明日會升級為颱風，明早靠近香港800公里範圍。（天文台截圖）

按天文台預測路徑，山陀兒會在未來一兩日橫過呂宋海峽並逐漸增強，其外圍下沉氣流會為華南帶來酷熱的天氣，預料明日會升級為颱風，明早靠近香港800公里範圍。

天文台展望未來一兩日大致天晴及酷熱，國慶日北風逐漸增強，大致天晴，日間酷熱，氣溫界乎26至33度。周三至周四風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。而一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。