國慶天氣｜東北季候風10.1抵廣東沿岸　本港風力增強　下周四22度

天文台預測一股清勁至強風程度的東北季候風會在下星期二國慶日（10月1日）抵達廣東沿岸，下周二至四（10月3日）離岸及高地風力間中6級，即3號風球風力；下周中後期該區天氣稍涼及乾燥，日夜溫差較大，下周一（9月30日）至國慶日兩間之間，市區溫差達攝氏8度，由34度跌至26度，下周四低見22度。



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熱帶氣旋山陀兒外圍下沉氣流煲熱華南沿岸 下周一料34度

天文台今日指出，熱帶氣旋山陀兒會在未來一兩日在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，由熱帶風爆增強至強颱風，隨後移向台灣至東海一帶，雖然距離香港逾千公里，但受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣酷熱。天文台九天天氣預報顯示，明日(9月29日）市區（天文台總部）最高32度，下周一（9月30日)大致天晴。日間酷熱，最高34度。

天文台9月28日卜午11時半更新九天天氣預報報顯示，下星期二國慶日（10月1日）起風力增強。（天文台圖片）

國慶日前夕至正日氣溫相差8度 下周四相對濕度低至45%

預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下星期二國慶日當日抵達廣東沿岸，為區內降溫，預測北風增強至3至4級，稍後5級，離岸及高地間中6級，氣溫最高32度，最低26度，溫差較前一日最高34度，低約8度；大致天晴，稍後有一兩陣微雨，

下周三及四（10月2及3日）天氣相若，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級；早晚部分時間多雲，天氣稍涼，日間大致天晴及乾燥。下周四氣溫料降至22度，相對濕度跌至最低45%，相當乾燥。

天文台9月28日卜午11時半更新九天天氣預報報顯示，未來九日市區最高34度，最低22度。（天文台圖片）

熱帶風暴山陀兒料增強至強颱風級襲台灣

另外，今早8時集結在香港之東南偏東約1,270公里的熱帶風暴山陀兒（Krathon）中心附近最高持續風速為每小時65公里。天文台預測山陀兒會在未來一兩日在呂宋海峽以東徘徊並逐漸增強，隨後移向台灣至東海一帶。

天文台發表的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，山陀兒將向西北移動，逐漸逼近台灣東面近海並增強，10月2日早上以強颱風級掠過台東縣近海，然後再向東北偏北移動，10月3日在宜蘭縣至沖繩石垣島之間掠過，屆時仍維持強颱風級，中心附近最高持續風速為每小時165公里。