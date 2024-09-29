颱風山陀兒｜周一入港800公里警戒範圍　10.1遇季候風轉北襲台灣

颱風「山陀兒」今日（29日)集結在台灣與菲律賓之間的呂宋海峽以東海域，天文台發表的預測移動路徑圖顯示，山陀兒明日（30日，星期一）下午增強至強颱風，將進入香港東南800公里警戒範圍，其後續向西移動，不過不會「長驅直進」襲港，而是會在10月1日（星期二）國慶日在本港東南約650公里急轉向北移動，而這股「李氏力場」是當日南下的強烈東北季候風。



按測移動路徑圖顯示，山陀兒將會在周二至周三，以超強颱風級別在台灣南部恆春半島登陸，掠過高雄至墾丁之間區域，然後續向東北移動，再度出海，趨向東海海域。在國慶假期期間擬到台灣及沖繩石垣島旅行的市民要留意天氣變化。



9月29日可見颱風山陀兒的風眼開始更明顯。（Tropical Tidbits網站圖片）

颱風山陀兒在9月29日下午5時集結在香港之東南偏東約1,010公里，中心附近最高持續風速為每小時140公里。（天文台圖片）

外圍下沉氣流影響本港及華南 元朗今錄得35度

本港天文台表示，今晚8時山陀兒集結在馬尼拉之東北偏北約630公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽並逐漸增強。

山陀兒雖遠，但本港受其外圍下沉氣流影響，今日天晴酷熱，市區最高攝低31.8度；元朗公園最熱，錄得35度，大隴高至34.5度、上水34.2度、打鼓嶺34.1度。

山陀兒10.1「直角轉彎」 向北移動登陸台灣恆春半島

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，「山陀兒」會在10月1日增強成超強颱風，並進入本港800公里範圍。至離香港約700公里處，「直角轉彎」向東北方向移動，其後在恆春半島登陸，再沿著東海岸北上，翌日中午從台東出海。

天文台九天天氣預測。（天文台截圖）

根據天文台九天天氣預報，本港明日氣溫介乎28至34度，大致天晴，日間酷熱。10月1日國慶日至10月3日，本港離岸及高地最高吹6級風；國慶日大致天晴及酷熱，北風逐漸增強。其後兩日風勢頗大，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右，日間乾燥。

另外，天文台指，一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中南部帶來驟雨。