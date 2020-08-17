超強颱風「山竹」除名　泰國水果「山陀兒」補位

超強颱風「山竹」2018年9月襲港期間造成嚴重破壞，市民記憶猶新。天文台今（17日）宣佈，颱風委員會按慣例，考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單上，今年已將「山竹」及「溫比亞」除名，換上「普拉桑」(Pulasan)及「山陀兒」(Krathon)取代。 「普拉桑」是水果，類似紅毛丹；「山陀兒」都是水果，又名Santol，形狀及口感與山竹相似，有厚黃色外皮，果肉與山竹一樣都是白色。

聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會／世界氣象組織轄下的颱風委員會於第52屆會議中通過採用這些新名字，「普拉桑」由馬來西亞提出，是一種在東南亞廣受歡迎甜美多汁的水果；而泰國則提出以另一種水果「山陀兒」作為颱風名字。兩名稱將會取代被除名的「山竹」及「溫比亞」。

根據資料，2018年8月熱帶風暴「溫比亞」曾為華東及華中帶來暴雨，共造成52人死亡及1人失蹤，超過1,000萬人受災。同年9月超強颱風「山竹」吹襲呂宋期間為該區帶來狂風暴雨，造成最少82人死亡、138人受傷及兩人失蹤，約15,000間房屋倒塌。

「山竹」亦為珠江口沿岸帶來破壞性的風力及嚴重的風暴潮，多處建築物及沿岸設施受損，導致低窪地區嚴重水浸。香港及澳門分別有458人及40人受傷。「山竹」亦在廣東、廣西、海南、貴州及雲南造成至少6人死亡，接近330萬人受災。