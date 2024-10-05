天文台｜高空擾動相關雲帶覆蓋 明日短暫陽光一兩陣驟雨最高32度
撰文：陶嘉心
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一股乾燥的東北季候風正影響廣東。天文台指今日(5日)下午各區的相對濕度普遍維持在百分之六十或以下。此外，與高空擾動相關的雲帶正覆蓋南海北部。預測明日有一兩陣驟雨，早上最低氣溫約26度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度。吹和緩東北風。展望隨後數日部分時間有陽光。
天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響廣東，該區天色大致良好，但高空擾動會在明日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周後期影響華南沿岸。
東北季候風持續 預測未來數天天色良好
天文台表示，東北季候風會在未來數日持續影響廣東，該區天色大致良好，但高空擾動會在明日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。預料一股偏東氣流會在下周後期影響華南沿岸。
▼10月3日 天空出現「雲牆」▼
▼天文台九天天氣預報▼
明天起一連九天 最低氣温26度 下周一最高32度
根據天文台九天天氣預報，明日（6日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。相對濕度百分之60至85，最高32度。
下周一(7日）部分時間有陽光。最高氣温均32度。下周二(7日)晚上有一兩陣微雨。氣温介乎26度至31度。
下周三（9日）早晚有一兩陣微雨。最高氣温回落至30度。至下周四則部分時間有陽光。氣温稍回升至31度。
至下周五隨後數天，均部分時間有陽光。晚上或早晚有一兩陣微雨。氣温介乎26度至30度。相對濕度維持百分之60至85。
▼9月28日 水龍捲掠過維港▼
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