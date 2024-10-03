天氣｜今日天晴非常乾燥　早上市區約23度　隨後一兩日早晚稍涼

一股強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來乾燥及晴朗的天氣。天文台指出，本港今早（3日）普遍地區氣溫較昨日低兩度左右。天文台預測，本港地區今日大致天晴，早上稍涼，市區最低約23度，全日最高氣溫約29度。日間非常乾燥，相對濕度料介乎35%至70%。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中達烈風程度，海有湧浪。強烈季候風信號仍然生效。



天文台於今日凌晨0時00分發出特別天氣提示，預料熱帶氣旋山陀兒會逐漸遠離本港，於今日橫過台灣並顯著減弱。而受一股乾燥東北季候風的持續影響，未來一兩日本港天氣大致晴朗，早晚稍涼。天文台展望，隨後一兩日市區最低氣溫在22度左右，新界再低一兩度，日夜溫差較大。



圖為截至10月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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料受高空擾動影響 周末至下周初有驟雨

天文台表示，預料高空擾動會在周末至下周初為南海北部帶來驟雨。而一股東北季候風補充會在下周初抵達廣東，下周中期該區日間乾燥。此外，超強颱風山陀兒昨早減弱為強颱風。上午5時，颱風山陀兒集結在高雄之西南約70公里，預料向東北緩慢移動，移向台灣南部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月3日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日低見22度及非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（4日） 及周六（5日）均大致天晴及乾燥。 明日早晚稍涼，全日介乎低22度至29度，相對濕度介乎40%至70%；周六氣溫則為23度至29度。

下周日（6日）及下周一（7日）部份或短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨， 下周日介乎24至30度，下周日最高回升至31度。

下周二（7日）至下周三（9日）均部份時間有陽光，日間乾燥，最低24至25度，下周二最高31度、下周三為30度。下周四（10日）及下周五（11日）部份時間有陽光。早晚有一兩陣微雨，均介乎25至30度。