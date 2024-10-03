天文台｜強烈東北季候風帶來乾燥晴朗天氣　預測市區明日最低22度

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台指出，本港今早（3日）普遍地區氣溫較昨日低兩度左右。正午時分，多處地區的相對濕度在百分之五十或以下。下午非常乾燥。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。強烈季候風信號仍然生效。展望未來一兩日大致天晴及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。下周初有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



另外，在正午十二時，颱風山陀兒集結在高雄之西南偏南約30公里，預料向東北緩慢移動，即將在高雄附近沿岸登陸，隨後橫過台灣。



天文台於今早11時30分發出特別天氣提示，指預料熱帶氣旋山陀兒會逐漸遠離本港，於今明兩日橫過台灣並顯著減弱。而受一股乾燥東北季候風的持續影響，未來一兩日本港天氣大致晴朗，早晚稍涼。



圖為截至10月3日中午12時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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料受高空擾動影響 周末至下周初有驟雨

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南普遍晴朗，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料高空擾動會在周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。而一股東北季候風補充會在星期一抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區日間乾燥。預料一股偏東氣流會在下周後期影響中國東南部。

此外，熱帶氣旋山陀兒會在今明兩日橫過台灣並顯著減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月3日中午更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日低見22度 天晴及非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（4日） 及周六（5日）均大致天晴及乾燥。 明日早晚稍涼，全日介乎低22度至29度，相對濕度介乎40%至75%；周六氣溫則為23度至29度。相對濕度介乎50%至80%。

下周日（6日）及下周一（7日）部份或短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨， 下周日介乎24至30度，下周一最高回升至31度。

下周二（7日）至下周三（9日）均部份時間有陽光，日間乾燥，最低24至25度，下周二最高31度、下周三為30度。下周四（10日）及下周五（11日）部份時間有陽光。早晚有一兩陣微雨，均介乎25至30度。