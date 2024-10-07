酷熱天氣｜今日初時有一兩陣雨　日間漸轉天晴乾燥　市區最高33度

一股東北季候風正影響廣東。同時一道雲帶正覆蓋沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（7日）漸轉天晴，初時有一兩陣雨，日間天氣乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風。天文台展望，隨後數日部份時間有陽光。明日（8日）為二十四節氣的「寒露」，與周三（9日）均早晚有一兩陣雨。



圖為截至10月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風持續影響 未來一兩日天色良好

天文台表示，受東北季候風持續影響，廣東未來一兩日天色大致良好。預料一股清勁的偏東氣流會在本周後期至周末期間影響華南沿岸。而高空反氣旋會在下周初覆蓋華南沿岸，該區普遍晴朗。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月7日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日及周三有陣雨 重陽節部份時間有陽光

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）及周三（9日）均有陣雨，部份或短暫時間有陽光，最低26度，最高分別31及30度。周四（10日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴及乾燥，介乎26度至31度。

周五（11日）重陽節至下周二（15日）期間，均部份或短暫時間有陽光。其中周五及周六（12日）均介乎26度至30度，周六及下周日（13日）早晚有一兩陣微雨，而下周日至下周二均介乎27度至31度。