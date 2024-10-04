颱風山陀兒「吹出迪士尼」？瘋傳台灣民眾驚見屋企窗口「這奇景」

一名台灣網友在山陀兒颱風侵襲期間，意外目睹家中廚房的窗戶出現大量泡泡，推測應該是平常習慣把洗潔精放在窗溝所導致。



該篇文章公開之後，吸引超過8900名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「太夢幻了」、「提前大掃除」、「突然就迪士尼劇情」。

一名台灣網友在山陀兒颱風侵襲期間，意外目睹家中廚房的窗戶出現大量泡泡，引起熱論。（Facebook@爆料公社）

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原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，平常習慣把洗潔精放在窗溝上，3日山陀兒颱風來襲，檢查廚房時卻發現窗戶出現大量泡泡，嚇了一跳。

事後猜想，應該是洗潔精日積月累滴落在窗溝所導致的。

文章公開之後吸引超過8900名網友按讚，被管理員轉貼至爆料公社粉專，也有超過3700名網友按讚。

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山陀兒颱風吹襲台灣，一名衣著清涼的女子在狂風暴雨下清理水溝，獲不少網民稱讚。（影片截圖：黑色豪門企業）

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大家紛紛留言開玩笑道：

「我要笑死，小孩們看到一定超開心」

「裝置藝術」

「太夢幻了」

「突然就迪士尼劇情」

「提前大掃除」

「我是用洗潔精洗紗窗，下雨天整個就是泡泡趴」



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台灣打風前，有女網友發現超市貨架上的蔬菜全被搶光，唯獨剩下紅蘿蔔，引起熱論。（Facebook@路上觀察學院）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】