颱風山陀兒「吹出迪士尼」？瘋傳台灣民眾驚見屋企窗口「這奇景」
撰文：ETtoday
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一名台灣網友在山陀兒颱風侵襲期間，意外目睹家中廚房的窗戶出現大量泡泡，推測應該是平常習慣把洗潔精放在窗溝所導致。
該篇文章公開之後，吸引超過8900名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「太夢幻了」、「提前大掃除」、「突然就迪士尼劇情」。
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原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，平常習慣把洗潔精放在窗溝上，3日山陀兒颱風來襲，檢查廚房時卻發現窗戶出現大量泡泡，嚇了一跳。
事後猜想，應該是洗潔精日積月累滴落在窗溝所導致的。
文章公開之後吸引超過8900名網友按讚，被管理員轉貼至爆料公社粉專，也有超過3700名網友按讚。
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大家紛紛留言開玩笑道：
「我要笑死，小孩們看到一定超開心」
「裝置藝術」
「太夢幻了」
「突然就迪士尼劇情」
「提前大掃除」
「我是用洗潔精洗紗窗，下雨天整個就是泡泡趴」
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