颱風山陀兒「吹出迪士尼」？瘋傳台灣民眾驚見屋企窗口「這奇景」

撰文：ETtoday
出版：更新：

一名台灣網友在山陀兒颱風侵襲期間，意外目睹家中廚房的窗戶出現大量泡泡，推測應該是平常習慣把洗潔精放在窗溝所導致。

該篇文章公開之後，吸引超過8900名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑，「太夢幻了」、「提前大掃除」、「突然就迪士尼劇情」。

一名台灣網友在山陀兒颱風侵襲期間，意外目睹家中廚房的窗戶出現大量泡泡，引起熱論。（Facebook@爆料公社）

點圖放大瀏覽：

+16

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，平常習慣把洗潔精放在窗溝上，3日山陀兒颱風來襲，檢查廚房時卻發現窗戶出現大量泡泡，嚇了一跳。

颶風海倫妮蹂躪美國　網紅風暴中直播露營呃Like遭批「傻的嗎？」颱風山陀兒｜全台2死490傷1失蹤　20縣市明恢復上班上課羅湖暴雨後驚人照片曝光　私家車｢疊羅漢｣到天花板　住宅水浸2米

事後猜想，應該是洗潔精日積月累滴落在窗溝所導致的。

文章公開之後吸引超過8900名網友按讚，被管理員轉貼至爆料公社粉專，也有超過3700名網友按讚。

【延伸閱讀】颱風山陀兒｜瘋傳「最美天使」穿這樣濕身挖水溝　網民：一生平安

【延伸閱讀】颱風山陀兒｜瘋傳「最美天使」穿這樣濕身挖水溝　網民：一生平安
山陀兒颱風吹襲台灣，一名衣著清涼的女子在狂風暴雨下清理水溝，獲不少網民稱讚。（影片截圖：黑色豪門企業）

點圖放大瀏覽：

+11

大家紛紛留言開玩笑道：

「我要笑死，小孩們看到一定超開心」
「裝置藝術」
「太夢幻了」
「突然就迪士尼劇情」
「提前大掃除」
「我是用洗潔精洗紗窗，下雨天整個就是泡泡趴」

【相關圖輯】颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光　「唯獨1物沒人買」惹熱議

【相關圖輯】颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光　「唯獨1物沒人買」惹熱議（Facebook@路上觀察學院）
台灣打風前，有女網友發現超市貨架上的蔬菜全被搶光，唯獨剩下紅蘿蔔，引起熱論。（Facebook@路上觀察學院）

其他網友也貼圖證「唯獨紅蘿蔔沒人買」　點圖放大看看：

+12
汕尾火車站現「末日式狂風暴雨」　旅客月台集體抱柱慘叫影片瘋傳廣東暴雨｜拾回一命！女子剛過橋　回頭一看「橋已被洪水沖垮」颱風山陀兒登陸高雄　送貨壯漢3秒被吹走　驚悚一刻影片曝光韓國大暴雨｜地面下陷吞噬貨車　1500人緊急撤離　部份航班取消颱風山陀兒登陸高雄　市區驚現「水龍捲」撞擊建築物颱風天鵝吹襲菲律賓　男子全屋水浸卻苦中作樂當渡假　獲網民盛讚颱風襲台前夕吉祥物模型被「五花大綁」　網友笑稱：有逃跑前科海葵颱風｜1晚降雨逾百毫米　「三合院變泳池」台男游泳苦中作樂颱風小犬勁到「吹壞風速計」打破台灣氣象站紀錄　有人家門被吹走

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

颱風
天氣
極端天氣
熱話
台灣
ETtoday