天氣｜今日最高30度　多雲有幾陣驟雨　明日炎熱風勢漸強

影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸緩和，同時高空擾動正為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（18日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間短暫時間有陽光，氣溫介乎26至30度，吹和緩東風。天文台展望，明日（19日）日間炎熱，晚上風勢逐漸增強。隨後兩三日漸轉天晴，日間乾燥。



圖為截至10月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初天色大致良好 中後期早晚稍涼

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日繼續緩和，同時高空擾動會為南海北部帶來幾陣驟雨。而另一股偏東氣流會在周末逐漸影響華南沿岸，下周初該區風勢頗大，天色大致良好。受一股乾燥的東北季候風影響，預料下周中後期廣東地區早晚稍涼，日夜溫差較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月18日清晨4時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周二至周六乾燥 日夜溫差較大

根據天文台九天天氣預報，明日（19日）部份時間有陽光，早晚有一兩陣雨，日間炎熱，最高32度。下周日（20日）亦部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨，最高氣溫回落至29度。

下周一（21日）部份時間有陽光，介乎25至30度。下周二（22日）至下周六（26日）均乾燥，其中下周五（25日）相對濕度最低僅40%。下周二至下周五均大致天晴，下周六部份時間有陽光。下周二料介乎25至31度；下周三（23日）至下周六則最高29度，最低為22度或23度。