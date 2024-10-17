天文台料周末高地吹東風7級　11.30及12.1舉行開放日（附登記法）

天文台今日（17日）指出，預料一股東北季候風會在周末抵達華南，下周初沿岸地區風勢頗大，天色大致良好。九天天氣預報顯示，本周六（19日）日間氣溫料升上攝氏32度，晚上轉吹清勁（5級）東風，離岸間中6級，高地達7級，下周日（20日)風力相若，初時高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力，料天文台屆時會發出強烈季候風信號。



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天文台11.30及12.1舉行開放日

天文台今日公布，將於11月30日和12月1日（星期六和星期日）舉行開放日，主題為「攜手合作共創新氣象」。參加開放日的市民須預先作網上登記，每人最多可索取四張入場券，費用全免。如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。

登記系統由今日起至11月1日中午12時開放，成功獲取入場券人士會於11月16日或之前經電郵收到二維碼入場券。

一按即入天文台今開放日登記系統

天文台表示，適逢今年是國慶75周年，是次開放日除了介紹天文台各項服務，增進公眾對氣候變化和極端天氣的認識和關注外，亦會簡述天文台多年來與內地和世界各地氣象部門的合作。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日稍為緩和，同時高空擾動會為南海北部帶來幾陣驟雨，明日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，吹東風3至4級，氣溫介乎26至29度。

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周末離岸風力間中6級、高地達7級 即3號風球風力

一股東北季候風在周末抵達華南，下周初沿岸地區風勢頗大，天色大致良好。天文台預測周六起風力增強，由日間吹東北風3級，到晚上改吹東風5級，離岸間中6級，高地達7級；部份時間有陽光，早晚有一兩陣雨，日間炎熱。下周日吹東風5級，離岸間中6級，初時高地達7級。部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨。

6及7級為強風，即3號風球風力。

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「霜降」起主要轉吹北風至東北風 下周四相對濕度降至40%

天文台表示，受一股乾燥的季候風補充影響，下周中後期廣東地區早晚稍涼，日夜溫差較大。下周二（22日）由吹東風漸轉北風4至5級，下周三（23日）二十四節氣「霜降」起，主要吹4至5級北風至東北風，大致天晴，日間乾燥，相對濕度下跌，下周四（24日）跌至40%。

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