下星期有風？ICON預測颱風潭美入南海　即睇颱風路徑　歐美咁預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／潭美／HKO／GFS／ECMWF／ICON／氣溫】來到10月下旬仍有熱帶氣旋？根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，菲律賓東面有1個熱帶氣旋形成，並會在下星期二至三（10月22日至10月23日）穿過菲律賓，往南海西方移動。



而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）都預測可能有熱帶氣旋形成，但強度和路徑與ICON稍有不同。GFS更預測，會有1個巨型熱帶氣旋逼近日本。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主引述ECMWF和GFS數據指，兩者都認為有颱風胚胎活動趨勢，有可能出現第20號颱風潭美，但仍有變化空間，「都認為是在10月下旬，到底如何發展，那還需要進一步觀察才行」。



從預測路徑觀測，「潭美」對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預測，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至31°C，暫時最高吹7級風。



根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，菲律賓東面有1個熱帶氣旋形成，並會在下星期二至三（10月22日至10月23日）穿過菲律賓，往南海西方移動。（ICON／Windy.com）

即睇ICON最新「颱風潭美」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

ICON預測熱帶氣旋下周入南海

10月風暴？根據德國氣象局使用預測模型（ICON）最新預測，菲律賓東面有1個熱帶氣旋形成，並會在下星期二至三（10月22日至10月23日）穿過菲律賓，往南海西方移動。

GFS料巨型熱帶氣旋吹襲日本

而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）都預測可鹿有熱帶氣旋形成，但強度和路徑與ICON稍有不同。GFS另預測，會有1個巨型熱帶氣旋逼近日本。

GFS預測，會有1個巨型熱帶氣旋逼近日本。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風潭美」路徑預測（Windy.com）▼▼▼

天氣博主：可能出現颱風潭美

經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF和GFS數據指，按照ECMWF情況，預計在10月下旬，西北太平洋副熱帶高壓要出現斷層，預計給熱帶擾動騰出多個空間發展，所以有可能出現颱風活動區域，並且在南海都有低壓活動，「從現階段來看，主要就是在西北太平洋中部區域，有可能在10月25日，增強出一個999hPa，形成今年第20號颱風潭美」。

內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF和GFS數據指，兩者都認為有颱風胚胎活動趨勢，有可能出現第20號颱風潭美。（網上圖片）

博主續說，從GFS情況來看，預計也是在10月下旬出現颱風活動，但相比ECMWF「時間提前了一點」，預計在10月21日時候就有可能出現1000hPa以下氣壓值，意味有可能出現颱風活動，「但是從發展走向來看，GFS預計是無任何影響的颱風，而過後，也與GFS有類似的颱風活動趨勢」。

內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF和GFS數據指，兩者都認為有颱風胚胎活動趨勢，有可能出現第20號颱風潭美。（網上圖片）

博主補充，GFS、ECMWF都認為有颱風胚胎活動趨勢，並且有可能出現第20號颱風潭美，但是爭議也較大，說明還有變化空間，「而且都認為是在10月下旬，到底如何發展，那還需要進一步觀察才行，只能說波動性還是較大，大家繼續觀察就行」。

內地天氣博主「環球科學貓」引述ECMWF和GFS數據指，兩者都認為有颱風胚胎活動趨勢，有可能出現第20號颱風潭美。（網上圖片）

天文台預測最高吹7級風

不過，從各地天氣模式預測路徑觀測，「潭美」對香港影響不大，而根據天文台九天天氣預測，未來9天部份日子有雨，氣溫23°C至31°C，暫時最高吹7級風。