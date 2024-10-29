天氣｜今日初時有微雨　最高27度　 未來兩三日早晚溫差較大

一股東北季候風正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（29日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約27度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。天文台展望，未來兩三日大致天晴及乾燥，日夜溫差較大 。接近周末風勢頗大，雲量逐漸增多。



圖為截至10月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



+ 6

本周後期風大乾燥 周末起有驟雨

天文台指出，東北季候風會在未來一兩日繼續影響華南。預料一股東北季候風補充會在本周後期影響廣東，該區風勢頗大。同時廣東地區天氣乾燥，普遍晴朗，日夜溫差較大。受高空擾動影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸雲量增多及有幾陣驟雨。

康妮移向台灣逐漸增強

此外，熱帶氣旋康妮會在未來一兩日逐漸增強，並大致移向台灣一帶。而熱帶低氣壓潭美，昨日已在越南中部沿岸減弱為低壓區。

在上午5時，強烈熱帶風暴康妮集結在高雄之東南約970公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過西北太平洋並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月29日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼



+ 10

周四早晚溫差8度 下周三低見20度

根據天文台九天天氣預報，明日（30日）至周六（11月2日）均日間乾燥，相對濕度以周四（31日）的35%最低，明日則最低45%。明日部份時間有陽光，介乎24至29度。周四介乎23至31度之間，早晚相差8度。周六最高氣溫回落至29度，晚上有一兩陣驟雨。

下周日（11月3日）至下周三（11月6日）均大致多雲有驟雨，氣溫下降。下周日介乎23至27度；下周一（11月4日）降至22度至26度，翌日最低氣溫進一步降至21度。至下周三低見20度，當日最高25度。