入冬｜專家教「冷氣機停用前5步驟」防縮短壽命 只關總掣仍不夠
撰文：聯合新聞網
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天氣轉涼，很多人也開始不需要開冷氣，準備讓「冷氣收工」。
台灣電力公司（台電）也提醒，收工不只是關電源、拔插頭就好，每年長時間不使用冷氣前，就是清潔保養的好時機，有5步驟照做，可以維持冷氣良好的效能。
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台電在臉書粉絲團發文指出，運轉了整個夏季的冷氣，終於可以準備收工了，每年長時間不使用冷氣前，就是清潔保養的好時機，不是只有關電源、拔插頭而已。
台電列出了5個步驟，包含：
1. 關閉冷氣總電源
2. 清潔面板及外部，包括外殼、出風口葉片等
3. 清洗冷氣內部框
4. 清洗濾網後陰乾
5. 重開機開啟送風
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台電也提醒，清潔後記得開冷氣送風或運轉1-2個小時，吹乾冷氣內部殘留的濕氣，避免濕氣影響冷氣運作還有使用年限。
如果在清潔冷氣時，有很多卡灰塵或發霉情形，建議可以請專業師傅來清洗，清潔保養做好，才能維持冷氣良好的效能。
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