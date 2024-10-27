秋老虎發威　天文台料11.1市區31度　或成近65年最熱十一月天

天文台今日（10月27日）指出，預料乾燥的東北季候風補充會在本周中後期影響廣東，該區天晴乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大，料最大差距達8度，預測市區（天文台尖沙咀總部）11月1日(本周五)或錄得攝氏31度，創1959年11月錄得31.8度之後，本港近65年最高溫十一月天。天文台預測下周二（11月5日）市區氣溫降至21度。



此外，熱帶氣旋潭美今日下午登陸越南中部峴港；位於西北太平洋的另一熱帶氣旋康妮，則料會持續增強，天文台預測在未來數日大致移向台灣以東海域，周四（10月31日）料達超強颱風級數，周五（11月1日）或在台北掠過，要前往當地市民要留意天氣變化。



天文台10月27日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，未來數日早晚稍涼，日夜溫差較大，料最大差距達8度。（天文台圖片）

天文台今日指出，東北季候風會持續影響華南，未來兩三日該區天色較為明朗；同時，與潭美殘餘相關的廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。天文台預料乾燥的東北季候風補充會在本週中後期影響廣東，該區天晴乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。

天文台料未來數日主要吹北至東北風或東北風，風力主要4級；天色由短暫時間有陽光，逐步到周四（10月31日）轉為天晴。期間每日市區最低氣溫由攝氏25度降至23度，最高氣溫由28度升至31度，周四日夜溫差最大有8度。

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中國民間以「秋老虎」形容炎熱秋天天氣，本周五將踏入11月，天文台預測11月1日市區氣溫介乎23至31度，吹北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，天晴乾燥。翻查天文台資料，由1884年有紀錄以來，只有12年錄得氣溫30度或以上，最高在1959年錄得，為31.8度，其次為去年錄得的30.7度。故此如周五天文台總部如錄得31度，將打破去年11月紀錄，創近65年最熱十一月天，料因東北季候風將暖空氣「推」向華南有關。

天文台預測東北季候風補充南下，其後數日氣溫會下降，本周六（11月2日）日間乾燥，稍後有一兩陣驟雨，下周日（11月3日）大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫稍下降，下周二市區最低21度。

天文台10月27日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，周末起風力增強。（天文台圖片）

熱帶氣旋潭美10月27日下午登陸越南中部峴港，料會減弱為低壓區。（天文台圖片）

天文台指熱帶氣旋潭美今明兩日會在越南中部沿岸徘徊並減弱，預測明日（10月28日）掉頭向東，再進入南中國海，但會減弱為低壓區。

至於位於西北太平洋的熱帶氣旋康妮，現為熱帶風暴，天文台料由明日至周四（10月28至31日）一日升一級，升至強烈熱帶風暴、颱風、強颱風、超強颱風，並於周五（11月1日）在台北掠過，後轉東北進入東海，並減弱為強颱風。

位於西北太平洋的熱帶氣旋康妮料在10月底增強為超強颱風級數，吹襲台北。（天文台圖片）

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