秋颱｜銀杏料周末闖港800公里　今日早晚有陣雨　最高29度

東北季候風正影響華南。同時，一道雲帶正覆蓋廣東西部沿岸。天文台預測，本港地區今日（4日）大致多雲，早晚有一兩陣雨。早上最低氣溫約25度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，未來一兩日漸轉天晴乾燥。本周後期早上稍涼。



另外，天文台今晨指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為銀杏，料在未來數日逐漸增強，並移向呂宋海峽以東一帶。根據天文台發放的預測移動路徑圖，銀杏將在周六（9日）凌晨2時前進入香港800公里警戒範圍，屆時已升級為颱風。但天文台指出，銀杏隨後路徑和發展存在變數。



圖為截至11月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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銀杏料將增強為颱風 路徑和發展存變數

天文台凌晨指出，位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，已增強為熱帶風暴，並命名為銀杏，料會在未來數日逐漸增強，並移向呂宋海峽以東一帶，但隨後路徑和發展存在變數。在上午5時，銀杏集結在馬尼拉之東南偏東約1,510公里，預料向西北移動，時速約30公里。

預測移動路徑圖顯示，天文台預測該熱帶低氣壓周一（4日）及周二（5日）會向西北移動，並增強為熱帶風暴，再升級強烈熱帶風暴，到周三（6日）晚上增強為颱風，中心附近最高持續風速為每小時120公里。路徑圖暫只顯示至本周六（9日）凌晨2時位置，中心附近最高持續風速達至每小時140公里。

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乾燥季候風補充周中抵達 隨後兩三日早上稍涼

天文台指出，一股東北季候風會在今日繼續影響華南，而一道雲帶會覆蓋沿岸地區。預料乾燥的季候風補充會在本周中期抵達華南沿岸，該區風勢頗大，隨後兩三日天色大致良好，早上稍涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月4日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四及至周五最低22度 下周日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，介乎24至28度。周三（6日）至下周五（8日）均大致天晴及乾燥，相對濕度以周五的40%最低。周三最低氣溫23度，隨後兩日低至22度；周三及周四（7日）最高27度，周五最高28度。

周六（9日）部份時間有陽光，介乎22至28度。下周日（10日）及下周一（11日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，均在23至28度之間。下周二（12日）部份時間有陽光，氣溫為24至29度。